19:07  13 февраля
В МВФ застопорились с помощью в $5 млрд для Украины
18:46  12 февраля
Дело Шеремета: появились результаты экспертизы видео с Дугарь
17:23  13 февраля
Коломойский взялся за производство оружия - СМИ
UA | RU
UA | RU
13 февраля 2020, 15:50

На мэра Николаева завели уголовное дело

Читайте також
українською мовою
13 февраля 2020, 15:50
Читайте також українською мовою
НАБУ открыло уголовное производство против мэра Николаева Александра Сенкевича по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением"). Заявление против мэра подал депутат горсовета Олег Крисенко.
Фото: страница Александра Сенкевича в Facebook
НАБУ открыло уголовное производство против мэра Николаева Александра Сенкевича по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением"). Заявление против мэра подал депутат горсовета Олег Крисенко.

Соответствующие документы на своей странице в Facebook опубликовал депутат Крисенко, сообщает RegioNews.

Крисенко считает, что Сенкевич злоупотребляет властью в вопросах выделения денег на строительство Соборной площади. Мэр якобы нанес 77 миллионов гривен убытка, эту сумму уже выплатили подрядчику за выполненные работы.

Депутат утверждает, что целевое назначение площади не изменили на сессии городского совета, она формально остается рекреационной зеленой зоной. А значит "согласно законодательству, сооружения и плитка с Соборной площади должны быть демонтированы и рекреационная зона восстановлена".

Также Крисенко посчитал преступлением то, что часть улицы Лягина стала частью Соборной площади, а тариф на проезд в электротранспорте повысили до 5 гривен.


мэрия Николаева
Последние Популярные
Айдер Муждабаев
Український журналіст, медіаменеджер, заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR
Андрей Романенко
Координатор Центра в ДІЙ-Краматорськ
Все блоги »
Корпорация Зе. Палица готовится взять под контроль Ровенщину
12 февраля 2020, 14:59
Андрей Коболев: Ничего не мешает приватизировать "Нафтогаз"
10 февраля 2020, 10:20
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Прокопенко Андрей Леонидович
Председатель Черниговской областной государственной администрации
Чернышов Алексей Михайлович
Председатель Киевской областной государственной администрации
Все досье »