На мэра Николаева завели уголовное дело
Соответствующие документы на своей странице в Facebook опубликовал депутат Крисенко, сообщает RegioNews.
Крисенко считает, что Сенкевич злоупотребляет властью в вопросах выделения денег на строительство Соборной площади. Мэр якобы нанес 77 миллионов гривен убытка, эту сумму уже выплатили подрядчику за выполненные работы.
Депутат утверждает, что целевое назначение площади не изменили на сессии городского совета, она формально остается рекреационной зеленой зоной. А значит "согласно законодательству, сооружения и плитка с Соборной площади должны быть демонтированы и рекреационная зона восстановлена".
Также Крисенко посчитал преступлением то, что часть улицы Лягина стала частью Соборной площади, а тариф на проезд в электротранспорте повысили до 5 гривен.
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