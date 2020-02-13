На мэра Николаева завели уголовное дело

НАБУ открыло уголовное производство против мэра Николаева Александра Сенкевича по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением"). Заявление против мэра подал депутат горсовета Олег Крисенко.

Фото: страница Александра Сенкевича в Facebook

НАБУ открыло уголовное производство против мэра Николаева Александра Сенкевича по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением"). Заявление против мэра подал депутат горсовета Олег Крисенко.

Соответствующие документы на своей странице в Facebook опубликовал депутат Крисенко, сообщает RegioNews.

Крисенко считает, что Сенкевич злоупотребляет властью в вопросах выделения денег на строительство Соборной площади. Мэр якобы нанес 77 миллионов гривен убытка, эту сумму уже выплатили подрядчику за выполненные работы.

Депутат утверждает, что целевое назначение площади не изменили на сессии городского совета, она формально остается рекреационной зеленой зоной. А значит "согласно законодательству, сооружения и плитка с Соборной площади должны быть демонтированы и рекреационная зона восстановлена".

Также Крисенко посчитал преступлением то, что часть улицы Лягина стала частью Соборной площади, а тариф на проезд в электротранспорте повысили до 5 гривен.