Председателя Черновицкой облсовета Мунтяна выпустили под залог
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на АСС.
На подозреваемого положили ряд обязательств. В частности, ему запретили покидать Черновцы без ведома следователя. Он должен сдать все свои заграничные паспорта. Также он должен будет носить средство электронного контроля.
Напомним, прокуроры требовали арестовать Ивана Мунтяна на 60 суток с правом внесения залога в 15 миллионов гривен. По данным НАБУ, Мунтян выразил жителю города Черновцы просьбу предоставить неправомерную выгоду в сумме 400 тысяч долларов. Такую сумму он просил якобы за передачу одной из подконтрольных этому жителю фирм в долгосрочную аренду целостного имущественного комплекса Черновицкого областного коммунального предприятия "Бальнеологический санаторий "Брусника". Детективы якобы имеют информацию о получении Мунтяном 180 тыс. долл. неправомерной выгоды от этого жильца.
Мунтяну запретили общаться с другим подозреваемым предпринимателем Юрием Кушниром и свидетелями: Годнюк, Кобевко, Фищуком, Морозом, Бережнюком, Остафийчуком, Чебаном, Кушнир Л.М., Кушнир Н.Ю, Жаром, Нікулеском, Бойко, Маковецькою, Гливко, Березовским, Поклітаром, Гайничеру, Кузнецом, Майданським, Ткачуком, Шевчуком, Билек, Мотуляком, Придієм, Семенюком и Фрей.
Залог Иван Мунтян или уполномоченное им лицо должны внести в течение ближайших 5 дней. Срок действия обязанностей в случае внесения залога определено два месяца с момента внесения залога. Если подозреваемый не будет выполнять возложенные на него обязательства, то залог конфискуют в доход государства, а подозреваемому назначат больший залог или иную меру пресечения.
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