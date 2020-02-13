Совет ЕС призвал усилить сотрудничество в борьбе с коронавирусом
Как информирует RegioNews, в сообщении на сайте Совета ЕС сказано, что также Еврокомиссию призвали упростить доступ стран-участниц к закупкам средств индивидуальной защиты и оценить последствия глобальных угроз для здоровья и доступности лекарств в ЕС.
Ранее международные эксперты и медики обвинили Китай в искажении данных о распространении коронавируса. В частности, главный врач Австралии Брендан Мерфи заявил, что прогноз Китая о завершении вспышки до апреля, "слишком преждевременный" и он ожидает дальнейшего роста заболеваемости.
Нагпомним, конце декабря 2019 власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань.
Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.
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