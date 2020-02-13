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13 февраля 2020, 15:40

Совет ЕС призвал усилить сотрудничество в борьбе с коронавирусом

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13 февраля 2020, 15:40
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Выводы по COVID-19 принял Совет Европейского союза. Он призвал страны-участницы ЕС принять необходимые меры для расширения сотрудничества в рамках борьбы с коронавирусом
Выводы по COVID-19 принял Совет Европейского союза. Он призвал страны-участницы ЕС принять необходимые меры для расширения сотрудничества в рамках борьбы с коронавирусом

Как информирует RegioNews, в сообщении на сайте Совета ЕС сказано, что также Еврокомиссию призвали упростить доступ стран-участниц к закупкам средств индивидуальной защиты и оценить последствия глобальных угроз для здоровья и доступности лекарств в ЕС.

Ранее международные эксперты и медики обвинили Китай в искажении данных о распространении коронавируса. В частности, главный врач Австралии Брендан Мерфи заявил, что прогноз Китая о завершении вспышки до апреля, "слишком преждевременный" и он ожидает дальнейшего роста заболеваемости.

Нагпомним, конце декабря 2019 власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань.

Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

11 февраля китайская научно-исследовательская группа объявила о начале испытаний мРНК-вакцины против коронавируса нового типа на грызунах


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