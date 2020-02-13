Мы за футбол: ФК "Карпаты" передали жителям Львова
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.
"Футбольный клуб "Карпаты" — это структура, которая всегда была гордостью города. Я понимаю сегодняшнюю непростую ситуацию, учредители почему-то не финансируют сейчас этот клуб. Возможно действительно пора взяться к идее создания народной команды. Возможно сегодня мы начнем новый этап развития нашего славного футбольного клуба", - отметил во время заседания сессии горсовета глава Андрей Садовый.
Футбольный клуб пользуется земельным участком, они получили в аренду за 1 грн от города стадион, так будет и впредь.
"Львов любил "Карпаты", любит и будет любить. Мы даем четкий импульс от общины города — мы за "Карпаты", за футбол. Это длинная дорога, которая предусматривает сложные решения, но мы к ним готовы", - говорит мэр.
За соответствующее решение проголосовали 56 депутатов.
Следовательно, Львовский городской совет постановил поддержать инициативу общественности о создании "Народной команды "Карпаты", безвозмездной передаче корпоративных прав ООО "Клуб профессионального футбола "Карпаты" в собственность территориальной общины с гарантией продления льготного периода пользования сооружениями стадиона "Украина", тренировочными полями и предоставления в аренду земельных участков, необходимых для их надлежащего функционирования.
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