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13 февраля 2020, 15:12

МИД Украины ответил на созыв Совбеза ООН Россией

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13 февраля 2020, 15:12
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Украина созывает на 20 февраля специальное заседание Генассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях
Фото: White House
Украина созывает на 20 февраля специальное заседание Генассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях

Как сообщили RegioNews в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, в дискуссии примет участие глава МИД Вадим Пристайко.

В частности, будет обсуждаться широкий круг вопросов о российской агрессии, в частности в политическом, гуманитарном, экономическом и социальном измерениях, отметили в министерстве.

При этом в МИД назвали "проверенным трюком" российской дипломатии инициативу РФ созвать накануне обсуждения в Генассамблее заседание Совбеза ООН, посвященное минским соглашениям.

"Ожидаемый, традиционный и проверенный трюк российской дипломатии, направленный на распыление внимания мирового сообщества, смещение акцентов, формирование параллельных политических реальностей. Но украинская дипломатия готова к такому сценарию", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что украинские представители примут участие в обоих мероприятиях, и "с высоких трибун ООН расскажут миру об усилиях президента и правительства по восстановлению мира на Донбассе".

Напомним, ранее Россия запросила заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей.


Россия Украина Совбез ООН минские соглашения
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