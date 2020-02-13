МИД Украины ответил на созыв Совбеза ООН Россией
Как сообщили RegioNews в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, в дискуссии примет участие глава МИД Вадим Пристайко.
В частности, будет обсуждаться широкий круг вопросов о российской агрессии, в частности в политическом, гуманитарном, экономическом и социальном измерениях, отметили в министерстве.
При этом в МИД назвали "проверенным трюком" российской дипломатии инициативу РФ созвать накануне обсуждения в Генассамблее заседание Совбеза ООН, посвященное минским соглашениям.
"Ожидаемый, традиционный и проверенный трюк российской дипломатии, направленный на распыление внимания мирового сообщества, смещение акцентов, формирование параллельных политических реальностей. Но украинская дипломатия готова к такому сценарию", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что украинские представители примут участие в обоих мероприятиях, и "с высоких трибун ООН расскажут миру об усилиях президента и правительства по восстановлению мира на Донбассе".
Напомним, ранее Россия запросила заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей.
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