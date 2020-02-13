В Амстердаме прогремел новый взрыв на почте

В четверг, 13 февраля, в столице Нидерландов на почте взорвалась посылка. Это уже третий взрыв за два дня

В четверг, 13 февраля, в столице Нидерландов на почте взорвалась посылка. Это уже третий взрыв за два дня