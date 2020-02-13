В Радивилове полгода не работает суд

Уже более полугода в Радивиловском райсуде нет ни одного судьи. Из-за кадрового коллапса нерассмотренными остаются 704 административных, 624 гражданских и 28 уголовных дел.

Фото: Facebook страница Радивиловского райсуда

Уже более полугода в Радивиловском райсуде нет ни одного судьи. Из-за кадрового коллапса нерассмотренными остаются 704 административных, 624 гражданских и 28 уголовных дел.