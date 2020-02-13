В Радивилове полгода не работает суд
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Рівне Вечірнє.
До этого времени в суд на определенный период отправляли судей из других районов. Однако, с июля прошлого года дела не рассматриваются вообще. Если уголовные дела передают в Ровенский апелляционный суд, чтобы он определил дальнейшую подследственность, то в случае с административными делами (а это нарушение правил дорожного движения, вождение в состоянии опьянения) и гражданскими - хуже, они только накапливаются.
"Постоянных судей на данный момент нет с 16 года. Ранее судей отправляли на полгода, год. Назначение судей зависит от Высшей квалификационной и Высшего совета правосудия", - говорит руководитель аппарата Радивиловского райсуда Юрий Мартин.
По его словам, в Радивиливскому суде просто нет желающих работать. Чтобы перевести судью из другого района нужны представление Высшего совета правосудия и указ президента. Переведенный судья может работать в другом районе максимум один год.
Как сообщила пресс-секретарь Ровенского апелляционного суда Елена Кузменко судью в Радивилов не могут назначить через неполный состав Высшей квалификационной комиссии и Высшего совета правосудия.
"Это вопрос не будет решаться, пока не будет полного состава ответственных за назначение органов. Ранее председатель апелляционного суда писал представление в Высшую квалификационную комиссию о командировке судьи, а сейчас ему просто не к кому обратиться. Кстати, такая ситуация в Ровенской области не только в Радивилове ", - отметила Кузменко.
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