В Бердянске люди массово болеют гриппом и пневмонией: трое умерли

Официально нынешней зимой гриппом и вирусными инфекциями заразились в два раза больше бердянцев, чем в 2019 году, а пневмония унесла уже три жизни

Фото: пресс-служба Бердянского горсовета

Официально нынешней зимой гриппом и вирусными инфекциями заразились в два раза больше бердянцев, чем в 2019 году, а пневмония унесла уже три жизни