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13 февраля 2020, 14:50

В Бердянске люди массово болеют гриппом и пневмонией: трое умерли

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13 февраля 2020, 14:50
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Официально нынешней зимой гриппом и вирусными инфекциями заразились в два раза больше бердянцев, чем в 2019 году, а пневмония унесла уже три жизни
Фото: пресс-служба Бердянского горсовета
Официально нынешней зимой гриппом и вирусными инфекциями заразились в два раза больше бердянцев, чем в 2019 году, а пневмония унесла уже три жизни

Об этом сообщает пресс-служба Бердянского горсовета, передает RegioNews.

С 5 по 11 февраля к врачам ежедневно обращались более 100 бердянцев. Всего за этот период ГРВ заболело 816 человек, из них 148 школьников.

Кроме того, по состоянию на 12 февраля в больницы поступило 62 больных с пневмонией. Три человека умерли. По словам медиков, болезнь характеризуется очень тяжелым состоянием больных. Шесть случаев пневмонии стали последствиями гриппа.

"Чтобы максимально оказывать помощь населению было перепрофилировано терапевтическое отделение городской больницы под пульмонологию, где лечат больных пневмонией", - рассказал главный врач Бердянского территориального медицинского объединения Дмитрий Егоров.

Стоит отметить, что комиссия по ТЭБ и ЧС в среду, 13 февраля, продлила карантин в школах и внешкольных заведениях.


грипп пневмония
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