Tesla отзывает 15 тысяч бракованных кроссоверов

Компания Tesla объявила об отзыве 15 тысяч кроссоверов Model X из-за неисправности в рулевой системе, из-за которой у водителя могут возникнуть трудности с управлением

Фото: wikipedia.org

Компания Tesla объявила об отзыве 15 тысяч кроссоверов Model X из-за неисправности в рулевой системе, из-за которой у водителя могут возникнуть трудности с управлением