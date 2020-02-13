19:07  13 февраля
В МВФ застопорились с помощью в $5 млрд для Украины
18:46  12 февраля
Дело Шеремета: появились результаты экспертизы видео с Дугарь
17:23  13 февраля
Коломойский взялся за производство оружия - СМИ
UA | RU
UA | RU
13 февраля 2020, 19:47

Tesla отзывает 15 тысяч бракованных кроссоверов

Читайте також
українською мовою
13 февраля 2020, 19:47
Читайте також українською мовою
Компания Tesla объявила об отзыве 15 тысяч кроссоверов Model X из-за неисправности в рулевой системе, из-за которой у водителя могут возникнуть трудности с управлением
Фото: wikipedia.org
Компания Tesla объявила об отзыве 15 тысяч кроссоверов Model X из-за неисправности в рулевой системе, из-за которой у водителя могут возникнуть трудности с управлением

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на The New York Times, Национальное управление по безопасности движения автотранспорта США и Министерство транспорта Канады.

Как сообщается, ремонтная кампания затрагивает электромобили, выпущенные в 2016 году, но не позже середины октября. Также выявленная неисправность характерна и для других моделей бренда – по аналогичной причине в 2018 году отзывали 123 тысячи экземпляров Model S, пишет издание "Мотор".

Сообщается, что в 2017 году 50 тысячам Model S и Model X понадобилась проверка из-за возможного дефекта электрического стояночного тормоза. Под отзыв попали электрокары, собранные в период с февраля по октябрь 2016 года.

В компании тогда заявили, что неисправность вызвана некачественными деталями от поставщика, которые могут помешать стояночному тормозу разблокировать колеса. Однако ни одного несчастного случая из-за этой проблемы зафиксировано не было.

В целом, в разные годы Tesla проводила отзывы электромобилей из-за неисправных кресел Model X, дефектных замков ремней безопасности и взрывающихся подушек безопасности Takata.


Tesla кроссовер отзыв автомобилей
Последние Популярные
Айдер Муждабаев
Український журналіст, медіаменеджер, заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR
Андрей Романенко
Координатор Центра в ДІЙ-Краматорськ
Все блоги »
Корпорация Зе. Палица готовится взять под контроль Ровенщину
12 февраля 2020, 14:59
Андрей Коболев: Ничего не мешает приватизировать "Нафтогаз"
10 февраля 2020, 10:20
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Прокопенко Андрей Леонидович
Председатель Черниговской областной государственной администрации
Чернышов Алексей Михайлович
Председатель Киевской областной государственной администрации
Все досье »