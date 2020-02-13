Tesla отзывает 15 тысяч бракованных кроссоверов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на The New York Times, Национальное управление по безопасности движения автотранспорта США и Министерство транспорта Канады.
Как сообщается, ремонтная кампания затрагивает электромобили, выпущенные в 2016 году, но не позже середины октября. Также выявленная неисправность характерна и для других моделей бренда – по аналогичной причине в 2018 году отзывали 123 тысячи экземпляров Model S, пишет издание "Мотор".
Сообщается, что в 2017 году 50 тысячам Model S и Model X понадобилась проверка из-за возможного дефекта электрического стояночного тормоза. Под отзыв попали электрокары, собранные в период с февраля по октябрь 2016 года.
В компании тогда заявили, что неисправность вызвана некачественными деталями от поставщика, которые могут помешать стояночному тормозу разблокировать колеса. Однако ни одного несчастного случая из-за этой проблемы зафиксировано не было.
В целом, в разные годы Tesla проводила отзывы электромобилей из-за неисправных кресел Model X, дефектных замков ремней безопасности и взрывающихся подушек безопасности Takata.
- 19:47 13 февраля Tesla отзывает 15 тысяч бракованных кроссоверов
- 19:25 13 февраля Резкого роста заболеваний коронавирусом за пределами Китая нет - ВОЗ
- 19:07 13 февраля В МВФ застопорились с помощью в $5 млрд для Украины
- 18:41 13 февраля В Беларуси решили убрать с герба все, что напоминает Россию
- 18:39 13 февраля Председатель Черниговской ОГА "реформировал" лестницы в здании администрации
- 18:33 13 февраля Во Львове на взятке погорел чиновник Госпродпотребслужбы
- 16:18 02 апреля Іноземці готові інвестувати в українські агротехнології
- 13:10 11 февраля В Луганской области главу ОТГ поймали на взятке в третий раз
- 11:23 29 мая Косово: чому армію Сербії привели в боєготовність і зводять барикади
- 12:02 27 августа Прикриваючись Зеленським: Ліс на Київщині огородили капітальним парканом
- 13:33 11 февраля Президент подписал закон, продлевающий реформу налоговой и таможни
- 10:46 07 мая Синоптики попереджають про похолодання