В 11 школах Буковины отремонтируют уборные по программе "Достоинство ребенка"

В Черновицкой области продолжается реализация программы "Достоинство ребенка". Уборные обустроили в 27 учебных заведениях, однако еще в 11 школах по прежнему нет условий для школьников.

Фото с сайта Новая украинская школа

В Черновицкой области продолжается реализация программы "Достоинство ребенка". Уборные обустроили в 27 учебных заведениях, однако еще в 11 школах по прежнему нет условий для школьников.