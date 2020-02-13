19:07  13 февраля
В МВФ застопорились с помощью в $5 млрд для Украины
18:46  12 февраля
Дело Шеремета: появились результаты экспертизы видео с Дугарь
17:23  13 февраля
Коломойский взялся за производство оружия - СМИ
UA | RU
UA | RU
13 февраля 2020, 14:18

В 11 школах Буковины отремонтируют уборные по программе "Достоинство ребенка"

Читайте також
українською мовою
13 февраля 2020, 14:18
Читайте також українською мовою
В Черновицкой области продолжается реализация программы "Достоинство ребенка". Уборные обустроили в 27 учебных заведениях, однако еще в 11 школах по прежнему нет условий для школьников.
Фото с сайта Новая украинская школа
В Черновицкой области продолжается реализация программы "Достоинство ребенка". Уборные обустроили в 27 учебных заведениях, однако еще в 11 школах по прежнему нет условий для школьников.

Программа "Достоинство ребенка" предусматривает обеспечение учреждений общего среднего образования обычными человеческими условиями.

В школах Буковины оборудовали 27 уборных. На эти нужды было выделено 5,5 миллиона гривен. Остается еще 11 образовательных учреждений, в которых нет надлежащих условий. Обустроить их планируют до начала 2020-2021 учебного года.

Ситуация, когда в ХХІ веке школьники не могут удовлетворить элементарные санитарно-гигиенические потребности – неприемлема. Именно поэтому ключевой задачей руководства области в сфере образования является создание комфортных условий пребывания учащихся в школах.


школа діти
Последние Популярные
Айдер Муждабаев
Український журналіст, медіаменеджер, заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR
Андрей Романенко
Координатор Центра в ДІЙ-Краматорськ
Все блоги »
Корпорация Зе. Палица готовится взять под контроль Ровенщину
12 февраля 2020, 14:59
Андрей Коболев: Ничего не мешает приватизировать "Нафтогаз"
10 февраля 2020, 10:20
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Прокопенко Андрей Леонидович
Председатель Черниговской областной государственной администрации
Чернышов Алексей Михайлович
Председатель Киевской областной государственной администрации
Все досье »