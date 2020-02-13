Смерть от коронавируса: первый случай зафиксирован в Японии
Как передает RegioNews со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр здравоохранения Японии Катсунобу Като.
По его словам, женщина была жительницей префектуры Канагава, которая граничит со столичным регионом Токио.
Напомним, в мире на китайский коронавирус COVID-19 заболели более 60 тысяч человек. Лидером среди распространения вируса остается Китай и провинция Ухань.
Ранее ВОЗ дала официальное название вирусу-убийце - COVID-19. Первую же вакцину, способную бороться против смертельного коронавируса из Китая, обещают примерно через 18 месяцев.
В конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток. По состоянию на утро 11 февраля в Китае погибли 108 человек, выздоровели 3 тыс. 996. Общее число заражений достигло 42 тыс. 638, всего умерли 1016 человек.
11 февраля китайская научно-исследовательская группа объявила о начале испытаний мРНК-вакцины против коронавируса нового типа на грызунах.
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