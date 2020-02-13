В Бердичевском доме престарелых недосчитались более полумиллиона гривен

За финансовые махинации руководство пансионата пока получило лишь требование устранить нарушения и три админпротокола

За финансовые махинации руководство пансионата пока получило лишь требование устранить нарушения и три админпротокола

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Пресс-служба управления Северного офиса Госаудитслужбы в Житомирской области.

"Отдельным категориям работников гериатрического пансионата, которые не обслуживают больных, безосновательно повысили должностные оклады за вредные и тяжелые условия труда. Как следствие, на выплату зарплаты излишне потратили более 228 тысяч грн.

Полученные от органов Пенсионного фонда и соцзащиты населения средства на сумму более 206 тысяч грн использованы не на улучшение условий проживания подопечных, а на другие нужды пансионата ", - говорится в сообщении.

Среди других нарушений: безосновательны надбавки медперсонала за особые условия труда, необоснованные начисления материальной помощи на оздоровление, сверхурочные списание продуктов, излишне уплаченный единый социальный взнос и тому подобное. Это привело к потерям еще 151 тысячи грн. Общая сумма финансовых нарушений - более 585 тысяч грн.

"Сейчас обеспечено устранение выявленных нарушений на сумму почти 46 тысяч грн. По результатам ревизии составлено 3 протокола об административном правонарушении и 1 протокол за допущенные нарушения в сфере закупок. Руководителю Пансионата отправлено обязательные требования по устранению выявленных ревизией нарушений. Материалы ревизии переданы в Следственное управление ГУ ЧП в Житомирской области", - сообщает Госаудитслужба.