В Бердичевском доме престарелых недосчитались более полумиллиона гривен
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Пресс-служба управления Северного офиса Госаудитслужбы в Житомирской области.
"Отдельным категориям работников гериатрического пансионата, которые не обслуживают больных, безосновательно повысили должностные оклады за вредные и тяжелые условия труда. Как следствие, на выплату зарплаты излишне потратили более 228 тысяч грн.
Полученные от органов Пенсионного фонда и соцзащиты населения средства на сумму более 206 тысяч грн использованы не на улучшение условий проживания подопечных, а на другие нужды пансионата ", - говорится в сообщении.
Среди других нарушений: безосновательны надбавки медперсонала за особые условия труда, необоснованные начисления материальной помощи на оздоровление, сверхурочные списание продуктов, излишне уплаченный единый социальный взнос и тому подобное. Это привело к потерям еще 151 тысячи грн. Общая сумма финансовых нарушений - более 585 тысяч грн.
"Сейчас обеспечено устранение выявленных нарушений на сумму почти 46 тысяч грн. По результатам ревизии составлено 3 протокола об административном правонарушении и 1 протокол за допущенные нарушения в сфере закупок. Руководителю Пансионата отправлено обязательные требования по устранению выявленных ревизией нарушений. Материалы ревизии переданы в Следственное управление ГУ ЧП в Житомирской области", - сообщает Госаудитслужба.
- 19:47 13 февраля Tesla отзывает 15 тысяч бракованных кроссоверов
- 19:25 13 февраля Резкого роста заболеваний коронавирусом за пределами Китая нет - ВОЗ
- 19:07 13 февраля В МВФ застопорились с помощью в $5 млрд для Украины
- 18:41 13 февраля В Беларуси решили убрать с герба все, что напоминает Россию
- 18:39 13 февраля Председатель Черниговской ОГА "реформировал" лестницы в здании администрации
- 18:33 13 февраля Во Львове на взятке погорел чиновник Госпродпотребслужбы
- 16:18 02 апреля Іноземці готові інвестувати в українські агротехнології
- 13:10 11 февраля В Луганской области главу ОТГ поймали на взятке в третий раз
- 11:23 29 мая Косово: чому армію Сербії привели в боєготовність і зводять барикади
- 12:02 27 августа Прикриваючись Зеленським: Ліс на Київщині огородили капітальним парканом
- 13:33 11 февраля Президент подписал закон, продлевающий реформу налоговой и таможни
- 10:46 07 мая Синоптики попереджають про похолодання