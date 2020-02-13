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13 февраля 2020, 14:30

В Китае назвали способ инфицирования коронавирусом

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13 февраля 2020, 14:30
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Чаще всего инфицирование коронавирусом происходит воздушно-капельным путем. Об этом сообщили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР
Фото: AFP
Чаще всего инфицирование коронавирусом происходит воздушно-капельным путем. Об этом сообщили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР

"Выделение вируса из испражнений больных не означает изменения основного пути распространения инфекции. Она, как и раньше, чаще всего распространяется через дыхательные пути или непосредственный контакт", - сказал представитель ведомства, пишет Beijing News.

Также он прокомментировал публикацию Медицинского университета Гуанчжоу о том, что продукты жизнедеятельности больных могут содержать в себе коронавирус, что приводит к тому, что канализация и вентиляция жилых домов и больниц могут быть опасными для здоровых людей.

"Роль и влияние распространения заболевания путем желудочно-кишечного тракта, в том числе фекально-оральным способом, еще предстоит исследовать и изучить", - заявил он.

Как известно, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

11 февраля китайская научно-исследовательская группа объявила о начале испытаний мРНК-вакцины против коронавируса нового типа на грызунах.


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