В Китае назвали способ инфицирования коронавирусом

Чаще всего инфицирование коронавирусом происходит воздушно-капельным путем. Об этом сообщили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР

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Чаще всего инфицирование коронавирусом происходит воздушно-капельным путем. Об этом сообщили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР