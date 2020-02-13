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13 февраля 2020, 14:03

На бывшего первого зама военного прокурора завели дело

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13 февраля 2020, 14:03
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Офис Генерального прокурора Украины начал производство в отношении возможного получения неправомерной выгоды бывшим первым заместителем Главного военного прокурора
Фото: romanesc.info
Офис Генерального прокурора Украины начал производство в отношении возможного получения неправомерной выгоды бывшим первым заместителем Главного военного прокурора

Об этом повидомили RegioNews в пресс служба офиса.

В частности, отмечается, что 13 февраля 2020 года, на основании информации в средства массовой информации, Офисом Генерального прокурора начато производство относительно возможного совершения бывшим первым заместителем Главного военного прокурора преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, то есть получение служебным лицом, занимающим особо ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере за непривлечение лиц к криминальной ответственности.

Офис Генерального прокурора поручил осуществление досудебного расследования по данному производству детективам национального антикорупцийного бюро Украины.

Как пишут СМИ, речь идет, скорее от всего, о расследовании журналистов программы "Наші гроші. Льівів". В частности, говорилось о том, что бывший первый заместитель военного прокурора Владимир Жербицкий, который расследовал причастность нардепа Юрия Бойко к сделкам бизнесмена-беглеца Сергея Курченко со сжиженным газом, стал совладельцем ООО "Трускавецкие лечебные воды", принадлежавшего людям из окружения нардепа.

СПРАВКА: Жербицкий был первым заместителем военной прокурора Украины Анатолия Матиоса и ушел на пенсию в октябре 2017 года. Среди его дел было расследование сделок Сергея Курченко в банковской сфере и со сжиженным газом.

В конце 2019 года в генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении от должности Главного военного прокурора Анатолия Матиоса.


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