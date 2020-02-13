На бывшего первого зама военного прокурора завели дело
Об этом повидомили RegioNews в пресс служба офиса.
В частности, отмечается, что 13 февраля 2020 года, на основании информации в средства массовой информации, Офисом Генерального прокурора начато производство относительно возможного совершения бывшим первым заместителем Главного военного прокурора преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, то есть получение служебным лицом, занимающим особо ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере за непривлечение лиц к криминальной ответственности.
Офис Генерального прокурора поручил осуществление досудебного расследования по данному производству детективам национального антикорупцийного бюро Украины.
Как пишут СМИ, речь идет, скорее от всего, о расследовании журналистов программы "Наші гроші. Льівів". В частности, говорилось о том, что бывший первый заместитель военного прокурора Владимир Жербицкий, который расследовал причастность нардепа Юрия Бойко к сделкам бизнесмена-беглеца Сергея Курченко со сжиженным газом, стал совладельцем ООО "Трускавецкие лечебные воды", принадлежавшего людям из окружения нардепа.
СПРАВКА: Жербицкий был первым заместителем военной прокурора Украины Анатолия Матиоса и ушел на пенсию в октябре 2017 года. Среди его дел было расследование сделок Сергея Курченко в банковской сфере и со сжиженным газом.
В конце 2019 года в генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении от должности Главного военного прокурора Анатолия Матиоса.
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