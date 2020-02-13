Раде рекомендуют усилить ответственность за нарушение ПДД

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять за основу два законопроекта об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения

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Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять за основу два законопроекта об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения