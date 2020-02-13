19:07  13 февраля
В МВФ застопорились с помощью в $5 млрд для Украины
18:46  12 февраля
Дело Шеремета: появились результаты экспертизы видео с Дугарь
17:23  13 февраля
Коломойский взялся за производство оружия - СМИ
UA | RU
UA | RU
13 февраля 2020, 14:05

Раде рекомендуют усилить ответственность за нарушение ПДД

Читайте також
українською мовою
13 февраля 2020, 14:05
Читайте також українською мовою
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять за основу два законопроекта об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения
Фото: ВР
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять за основу два законопроекта об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения

Как сообщает RegioNews, члены комитета на заседании 12 февраля рассмотрели в первом чтении законопроекты №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" и №2697 "О внесении изменений в статью 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях об усилении ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения".

Законопроектом №2695 предлагается усилить ответственность за нарушение Правил дорожного движения, управление транспортными средствами, речными, морскими или маломерными судами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, исключить нормы, предусматривающие наложение штрафных баллов, законодательно закрепить возможность использования полицейскими технических средств видеозаписи с обязательным приобщением таких материалов к протоколу об административном правонарушении.

Проектом №2697 предусматривается повысить размер штрафа за нарушение пешеходами правил дорожного движения, в том числе в случае пребывания ими в состоянии опьянения, или если такие действия привели к созданию аварийной обстановки. Кроме того, из абзаца второго части первой статьи 127 КоАП предлагается исключить такой вид административного взыскания как предупреждение.

"По результатам обсуждения члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной раде принять законопроекты за основу", - говорится в сообщении пресс-службы Рады.


ПДР
Последние Популярные
Айдер Муждабаев
Український журналіст, медіаменеджер, заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR
Андрей Романенко
Координатор Центра в ДІЙ-Краматорськ
Все блоги »
Корпорация Зе. Палица готовится взять под контроль Ровенщину
12 февраля 2020, 14:59
Андрей Коболев: Ничего не мешает приватизировать "Нафтогаз"
10 февраля 2020, 10:20
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Прокопенко Андрей Леонидович
Председатель Черниговской областной государственной администрации
Чернышов Алексей Михайлович
Председатель Киевской областной государственной администрации
Все досье »