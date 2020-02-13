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13 февраля 2020, 13:42

В Днепре из снега слепили патрульный "Приус"

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13 февраля 2020, 13:42
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Снеговую машину даже покрасили для большей схожести.
Фото: патрульная полиция Днепропетровской области
Снеговую машину даже покрасили для большей схожести.

Как сообщает RegioNews, фото появились в местной группе "Райончик" в Facebook.

"Вот такого приуса мы слепили за 5 часов. Стоит он на ул. Холодильная возле тролейбусного депо”, - написал пользователь Влад Виров.

Патрульные Днепра отреагировали и запостили свои фото со "скульптурой” с надписью: "Всем доброго утра желает строгий Днепровский патруль! У нас поедет даже такой приус. Авторам респект за креатив и досуг с пользой”.


снег патрульная полиция
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