В Кабмине хотят пересчитать население в Крыму и ОРДЛО с помощью спутника

В Кабинете министров Украины рассматривают идею переписи населения ОРДЛО и оккупированного Крыма с помощью спутника

Фото: nrcu.gov.ua

В Кабинете министров Украины рассматривают идею переписи населения ОРДЛО и оккупированного Крыма с помощью спутника

Как сообщает RegioNews, об этом рассказал министр Дмитрий Дубилет UA: Украинский радио.

"Мы как раз вчера встречались с представителями ООН, которые будут помогать нам с проектом спутниковой съемки, который является очень сложным", - сказал он.

При этом чиновник привел пример с Афганистаном. "Похожий проект проводить в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властями. Они пытались через спутниковые съемки и другие слои информации понять примерное количество населения", - уточнил Дубилет.

Министр также подчеркнул, что "пока что я не могу сказать, насколько точно можно оценить через спутники или какие-то другие инструменты население в Крыму и на оккупированных территориях".

Отметим, ранее Дубилет объявил, что население Украины на свободной территории составляет 37 миллиона 289 тысяч. Оценка демографической ситуации осуществлялась с помощью электронной переписи по состоянию на 1 декабря 2019 года.