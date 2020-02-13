В Кабмине хотят пересчитать население в Крыму и ОРДЛО с помощью спутника
Как сообщает RegioNews, об этом рассказал министр Дмитрий Дубилет UA: Украинский радио.
"Мы как раз вчера встречались с представителями ООН, которые будут помогать нам с проектом спутниковой съемки, который является очень сложным", - сказал он.
При этом чиновник привел пример с Афганистаном. "Похожий проект проводить в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властями. Они пытались через спутниковые съемки и другие слои информации понять примерное количество населения", - уточнил Дубилет.
Министр также подчеркнул, что "пока что я не могу сказать, насколько точно можно оценить через спутники или какие-то другие инструменты население в Крыму и на оккупированных территориях".
Отметим, ранее Дубилет объявил, что население Украины на свободной территории составляет 37 миллиона 289 тысяч. Оценка демографической ситуации осуществлялась с помощью электронной переписи по состоянию на 1 декабря 2019 года.
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