Сквер или застройка: во Львове обещают сделать невозможным уничтожение памятника
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.
На днях по обращению Национальной академии наук (НАНУ) суд возобновил градостроительные условия и ограничения на застройку исторического сквера на ул. Горбачевского, ранее отменены исполнительным комитетом Львовского горсовета.
"Мы приняли решение, что на вул. Горбачевского будет сквер. Обидно, что судебная система не разобралась в нюансах дела. Завтра у нас исполком, есть подготовленный проект решения, и мы этот вопрос рассмотрим. Если есть потребность рассмотреть его на сессии, то будем готовить. Там должен быть сквер. К сожалению, Академия наук занимается делами, которые не вписываются в столь уважаемом учреждении", — заявил мэр Львова Андрей Садовый.
Как и в прошлом году, позиция Львовского городского совета неизменна.
"Считаем, что там не может быть никакого строительства. Должен быть сквер, вновь высаженные деревья и учебный корпус. Поэтому на исполком готовим решения, которые сделают невозможным уничтожение сквера и застройке памятника, — говорится в сообщении заместителя городского головы по развитию Андрея Москаленко на его странице в Facebook.
Потенциальная застройка возмутила местных жителей. Они, как и мэрия, протестовали и хотели видеть на этом месте сквер и детский сад.
Как сообщает ZAXID.NET, Карпатское отделение института геофизики НАНУ получил земельный участок в пользование еще в 2009 году. Институт хочет переехать в виллу, которая расположена на этом участке. Поэтому договорился с застройщиком: общество "Едбуд-Львов" получает землю, реконструирует существующий дом и отдает ученым почти 200 квадратных метров в будущей постройке.
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