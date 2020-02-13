Сквер или застройка: во Львове обещают сделать невозможным уничтожение памятника

Верховный суд Украины разрешил Академии наук строительство пятиэтажного дома на улице Горбачевского, 19 в центральной части Львова. Городской совет против застройки памятника, подчеркивая, что там должен быть сквер.

Фото с сайта Львовского городского совета

Верховный суд Украины разрешил Академии наук строительство пятиэтажного дома на улице Горбачевского, 19 в центральной части Львова. Городской совет против застройки памятника, подчеркивая, что там должен быть сквер.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

На днях по обращению Национальной академии наук (НАНУ) суд возобновил градостроительные условия и ограничения на застройку исторического сквера на ул. Горбачевского, ранее отменены исполнительным комитетом Львовского горсовета.

"Мы приняли решение, что на вул. Горбачевского будет сквер. Обидно, что судебная система не разобралась в нюансах дела. Завтра у нас исполком, есть подготовленный проект решения, и мы этот вопрос рассмотрим. Если есть потребность рассмотреть его на сессии, то будем готовить. Там должен быть сквер. К сожалению, Академия наук занимается делами, которые не вписываются в столь уважаемом учреждении", — заявил мэр Львова Андрей Садовый.

Как и в прошлом году, позиция Львовского городского совета неизменна.

"Считаем, что там не может быть никакого строительства. Должен быть сквер, вновь высаженные деревья и учебный корпус. Поэтому на исполком готовим решения, которые сделают невозможным уничтожение сквера и застройке памятника, — говорится в сообщении заместителя городского головы по развитию Андрея Москаленко на его странице в Facebook.

Потенциальная застройка возмутила местных жителей. Они, как и мэрия, протестовали и хотели видеть на этом месте сквер и детский сад.

Как сообщает ZAXID.NET, Карпатское отделение института геофизики НАНУ получил земельный участок в пользование еще в 2009 году. Институт хочет переехать в виллу, которая расположена на этом участке. Поэтому договорился с застройщиком: общество "Едбуд-Львов" получает землю, реконструирует существующий дом и отдает ученым почти 200 квадратных метров в будущей постройке.