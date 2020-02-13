Чиновник житомирской налоговой торговал разрешениями на продажу топлива

Правоохранители разоблачили в злоупотреблении служебным положением начальника управления по контролю за оборотом подакцизных товаров Государственной налоговой службы в Житомирской области

Правоохранители разоблачили в злоупотреблении служебным положением начальника управления по контролю за оборотом подакцизных товаров Государственной налоговой службы в Житомирской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"В течение июня-августа 2019 указанное лицо выдало 77 незаконных разрешений для автозаправочных станций. Местному бюджету нанесен ущерб на сумму свыше 704 тысячи гривен ", - говорится в сообщении.

Советник налоговой и таможенной службы 1 ранга брал на рассмотрение заявления местных предпринимателей с неполным "пакетом документов" для получения лицензии на право осуществления хозяйственных операций с топливом. Коммерсанты вопреки требованиям закона не предоставляли сертификаты, удостоверяющие принятия в эксплуатацию объектов реализации и хранения продукции.

Идет следствие. Налоговику грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.