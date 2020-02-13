Катастрофа МН17: названа дата первого заседания суда в Гааге

Первое заседание суда в Гааге по делу о катастрофе МН17 на Донбассе в 2014 году состоится 9 марта. Об этом сообщила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина

Первое заседание суда в Гааге по делу о катастрофе МН17 на Донбассе в 2014 году состоится 9 марта. Об этом сообщила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина