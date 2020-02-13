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13 февраля 2020, 13:30

Катастрофа МН17: названа дата первого заседания суда в Гааге

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13 февраля 2020, 13:30
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Первое заседание суда в Гааге по делу о катастрофе МН17 на Донбассе в 2014 году состоится 9 марта. Об этом сообщила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина
Первое заседание суда в Гааге по делу о катастрофе МН17 на Донбассе в 2014 году состоится 9 марта. Об этом сообщила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина

"Ми будемо брати участь. Перше засідання у Гаазі пройде 9 березня", - зазначила Кутьїна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нідерланди відхилили запит Росії щодо фігурантів справи МН17. Москва пропонувала передати їй кримінальне переслідування трьох росіян, обвинувачених в катастрофі. Однак Міністерство юстиції та безпеки відповіло, що це "не є варіантом".

У катастрофі МН17, в результаті якої загинули майже 300 осіб, звинувачуються ватажок розвідки "ДНР" Сергій Дубінський (позивний "Похмурий"), колишній міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (позивний "Стрєлков"), підполковник російських ВДВ Олег Пулатов (позивний "Гюрза") і українець Леонід Харченко (позивний "Кріт").


Катастрофа МН17
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