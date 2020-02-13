Еще четырем фигурантам "схем Курченко" объявили подозрения

Прокуратура Одесской области сообщила четырем лицам о подозрении в причастности к схеме сделок с нефтепродуктами бизнесмена-беглеца, повлекшую 600 млн грн убытков государству

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Прокуратура Одесской области сообщила четырем лицам о подозрении в причастности к схеме сделок с нефтепродуктами бизнесмена-беглеца, повлекшую 600 млн грн убытков государству

Как сообщили RegioNews в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины, о подозрении сообщили трем бывшим работникам Южной таможни и капитану судна по фактам содействия в уклонении от уплаты налогов предприятиями бизнесмена-беглеца (Сергея Курченко - ред.).

"По версии следствия, должностные лица таможни подделывали документы о якобы вывозе импортируемого топлива за пределы территории Украины как транзит, тем самым способствовали уклонению подконтрольными бизнесмену предприятиям от уплаты налогов. В свою очередь капитан судна, зная, что танкер не загружен топливом, имитировал его перевозки ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в декабре 2019 года был задержан сотрудник налоговой милиции, который с 2012 по 2014 годы способствовал участникам преступной схемы в избежании уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Так, не имея законных оснований, милиционер у таможень 8 областей изымал оригиналы документов на ввоз нефтепродуктов предприятиями, подконтрольные бизнесмену-беглецу.

"На основании изъятых у налоговика документов правоохранителям удалось установить новые факты контрабанды нефтепродуктов и лиц, вероятно причастных к преступной схеме",- добавили в прокуратуре.

В ходе расследования также будет дана правовая оценка действиям бывшего руководства Южной таможни.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников Одесского управления ДВР ЧП Украины.