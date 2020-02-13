Еще четырем фигурантам "схем Курченко" объявили подозрения
Как сообщили RegioNews в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины, о подозрении сообщили трем бывшим работникам Южной таможни и капитану судна по фактам содействия в уклонении от уплаты налогов предприятиями бизнесмена-беглеца (Сергея Курченко - ред.).
"По версии следствия, должностные лица таможни подделывали документы о якобы вывозе импортируемого топлива за пределы территории Украины как транзит, тем самым способствовали уклонению подконтрольными бизнесмену предприятиям от уплаты налогов. В свою очередь капитан судна, зная, что танкер не загружен топливом, имитировал его перевозки ", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что в декабре 2019 года был задержан сотрудник налоговой милиции, который с 2012 по 2014 годы способствовал участникам преступной схемы в избежании уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Так, не имея законных оснований, милиционер у таможень 8 областей изымал оригиналы документов на ввоз нефтепродуктов предприятиями, подконтрольные бизнесмену-беглецу.
"На основании изъятых у налоговика документов правоохранителям удалось установить новые факты контрабанды нефтепродуктов и лиц, вероятно причастных к преступной схеме",- добавили в прокуратуре.
В ходе расследования также будет дана правовая оценка действиям бывшего руководства Южной таможни.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников Одесского управления ДВР ЧП Украины.
- 19:47 13 февраля Tesla отзывает 15 тысяч бракованных кроссоверов
- 19:25 13 февраля Резкого роста заболеваний коронавирусом за пределами Китая нет - ВОЗ
- 19:07 13 февраля В МВФ застопорились с помощью в $5 млрд для Украины
- 18:41 13 февраля В Беларуси решили убрать с герба все, что напоминает Россию
- 18:39 13 февраля Председатель Черниговской ОГА "реформировал" лестницы в здании администрации
- 18:33 13 февраля Во Львове на взятке погорел чиновник Госпродпотребслужбы
- 16:18 02 апреля Іноземці готові інвестувати в українські агротехнології
- 13:10 11 февраля В Луганской области главу ОТГ поймали на взятке в третий раз
- 11:23 29 мая Косово: чому армію Сербії привели в боєготовність і зводять барикади
- 12:02 27 августа Прикриваючись Зеленським: Ліс на Київщині огородили капітальним парканом
- 13:33 11 февраля Президент подписал закон, продлевающий реформу налоговой и таможни
- 10:46 07 мая Синоптики попереджають про похолодання