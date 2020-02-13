В Ивано-Франковске продлили карантин

В учебных заведениях Ивано-Франковска до 19 февраля продлен карантин.

В учебных заведениях Ивано-Франковска до 19 февраля продлен карантин.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на городского голову Ивано-Франковска.

"Карантин продлен до 19 февраля. 20 февраля - в школу", - сообщил глава города Руслан Марцинкив.

Ранее карантин в Ивано-Франковске объявили до 16 февраля.

Напомним, во Львове школьники и дошкольники большинстве образовательных учреждений вернулись к учебе. С понедельника, 17 февраля, к обучению вернутся ученики школ № 7, 13, 20, 41, 42, 49, 50, 55, 65, 77, 82, 84, 90, 98, 100, "Берегиня", "Рассвет", "Пертоцвит", "Лидер", гимназия "Тривита", лицее № 2, 5, 6, 8, 17, 21, 31, 37, 38, 45, 46, 51, 52, 70, 92, 94, 96, "Просвещение", "Галицкий", школа-гимназия "Шептицких", ПШ "Родничок", ПШ "Школа радости", лицее им. В. Симоненко и им. И. Пулюя, Львовская лингвистическая гимназия, Классическая гимназия, Юридическая гимназия, гимназия "Престиж", гимназия "Евшан", ПШ "Один, два, три", НПК "София", ЛУГГ, лицей "Львовский" и "Орияна".