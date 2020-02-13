МИД проверяет информацию о погибших украинцах в аварии в России
Представитель Департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко рассказал, что пострадавшего украинца госпитализировали в местную межрайонную больницу, информирует RegioNews.
"По предварительной информации погибли 8 граждан Украины и еще 1 наш земляк был госпитализирован в тяжелом состоянии в местную межрайонную больницу", - сообщил Коваленко в интервью РБК-Украина.
По его словам, почти все граждане Украины предварительно идентифицированы, консулы занимаются установлением связей с родными.
"Находимся на связи с больницей, где находится наш гражданин. По предварительной информации, он пока в сознании. Наши консулы будут принимать все меры по репатриации наших граждан, если на это воля родных", - отметил он.
Напомним, ночью 13 февраля в Пустошконском районе Псковской области произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter с грузовым автомобилем Volvo, в результате чего погибли восемь и пострадал один гражданин Украины.
- 19:47 13 февраля Tesla отзывает 15 тысяч бракованных кроссоверов
- 19:25 13 февраля Резкого роста заболеваний коронавирусом за пределами Китая нет - ВОЗ
- 19:07 13 февраля В МВФ застопорились с помощью в $5 млрд для Украины
- 18:41 13 февраля В Беларуси решили убрать с герба все, что напоминает Россию
- 18:39 13 февраля Председатель Черниговской ОГА "реформировал" лестницы в здании администрации
- 18:33 13 февраля Во Львове на взятке погорел чиновник Госпродпотребслужбы
- 16:18 02 апреля Іноземці готові інвестувати в українські агротехнології
- 13:10 11 февраля В Луганской области главу ОТГ поймали на взятке в третий раз
- 11:23 29 мая Косово: чому армію Сербії привели в боєготовність і зводять барикади
- 12:02 27 августа Прикриваючись Зеленським: Ліс на Київщині огородили капітальним парканом
- 13:33 11 февраля Президент подписал закон, продлевающий реформу налоговой и таможни
- 10:46 07 мая Синоптики попереджають про похолодання