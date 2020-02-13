МИД проверяет информацию о погибших украинцах в аварии в России

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о погибших украинцах в результате дорожно-транспортного происшествия в России

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о погибших украинцах в результате дорожно-транспортного происшествия в России

Представитель Департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко рассказал, что пострадавшего украинца госпитализировали в местную межрайонную больницу, информирует RegioNews.

"По предварительной информации погибли 8 граждан Украины и еще 1 наш земляк был госпитализирован в тяжелом состоянии в местную межрайонную больницу", - сообщил Коваленко в интервью РБК-Украина.

По его словам, почти все граждане Украины предварительно идентифицированы, консулы занимаются установлением связей с родными.

"Находимся на связи с больницей, где находится наш гражданин. По предварительной информации, он пока в сознании. Наши консулы будут принимать все меры по репатриации наших граждан, если на это воля родных", - отметил он.

Напомним, ночью 13 февраля в Пустошконском районе Псковской области произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter с грузовым автомобилем Volvo, в результате чего погибли восемь и пострадал один гражданин Украины.