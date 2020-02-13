Катастрофа MH17: Нидерланды отказались передавать подозреваемых под суд в Москве
Как сообщает RegioNews, ссылаясь на Радио Свобода, об этом заявил министр юстиции Нидерландов Ферда Граппергауз.
По его словам, в октябре 2019 Москва прислала письмо, в котором спросила, рассмотрят ли Нидерланды возможность переноса уголовного преследования трех подозреваемых в Москву. Однако Нидерланды ответили на этот вопрос категорическим отказом.
"Судебный процесс над подозреваемыми является важным шагом в поиске правды и справедливости для жертв катастрофы и их родственников", - отметил Граппергауз.
Также чиновник добавил, что правительство Нидерландов уверено в независимости и качества правосудия в королевстве.
Считается, что трое россиян и украинец, которых подозревают в причастности к катастрофе малайзийского "Боинга" на Донбассе, находятся на территории России.
Напомним, самолет "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит над зоной вооруженного конфликта на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек - все, кто был на борту.
При согласовании с Украиной, на территории которой произошла трагедия, международное расследование возглавили Нидерланды, граждан которых было больше всего среди погибших. В Международную следственную группу (JIT), которая выясняет причины катастрофы MH17, входят представители Нидерландов, Бельгии, Австралии, Малайзии и Украины.
3 февраля прокуратура Нидерландов предъявила обвинение четырем подозреваемым по делу о сбивания самолета рейса МН17 в небе над Донбассом в июле 2014 года.
Судебный процесс над четырьмя подозреваемыми в причастности к сбивания рейса MH17 начнется 9 марта. На скамье подсудимых должны оказаться бывший "министр обороны" ДНР "Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по прозвищу" Хмурый "), полковник Олег Пулатов (" Гюрза "), а также гражданин Украины Леонид Харченко (" Крот " ). Ожидается, что подозреваемые не приедут на судебные заседания.
- 19:47 13 февраля Tesla отзывает 15 тысяч бракованных кроссоверов
- 19:25 13 февраля Резкого роста заболеваний коронавирусом за пределами Китая нет - ВОЗ
- 19:07 13 февраля В МВФ застопорились с помощью в $5 млрд для Украины
- 18:41 13 февраля В Беларуси решили убрать с герба все, что напоминает Россию
- 18:39 13 февраля Председатель Черниговской ОГА "реформировал" лестницы в здании администрации
- 18:33 13 февраля Во Львове на взятке погорел чиновник Госпродпотребслужбы
- 16:18 02 апреля Іноземці готові інвестувати в українські агротехнології
- 13:10 11 февраля В Луганской области главу ОТГ поймали на взятке в третий раз
- 11:23 29 мая Косово: чому армію Сербії привели в боєготовність і зводять барикади
- 12:02 27 августа Прикриваючись Зеленським: Ліс на Київщині огородили капітальним парканом
- 13:33 11 февраля Президент подписал закон, продлевающий реформу налоговой и таможни
- 10:46 07 мая Синоптики попереджають про похолодання