Катастрофа MH17: Нидерланды отказались передавать подозреваемых под суд в Москве

Нидерланды отклонили предложение Российской Федерации привлечь к уголовной ответственности в Москве трех россиян и украинском, которых подозревают в причастности к сбивания малайзийского "Боинга" в Донбассе в 2014 году

Фото: flickr.com/subangempirehotel

Нидерланды отклонили предложение Российской Федерации привлечь к уголовной ответственности в Москве трех россиян и украинском, которых подозревают в причастности к сбивания малайзийского "Боинга" в Донбассе в 2014 году

Как сообщает RegioNews, ссылаясь на Радио Свобода, об этом заявил министр юстиции Нидерландов Ферда Граппергауз.

По его словам, в октябре 2019 Москва прислала письмо, в котором спросила, рассмотрят ли Нидерланды возможность переноса уголовного преследования трех подозреваемых в Москву. Однако Нидерланды ответили на этот вопрос категорическим отказом.

"Судебный процесс над подозреваемыми является важным шагом в поиске правды и справедливости для жертв катастрофы и их родственников", - отметил Граппергауз.

Также чиновник добавил, что правительство Нидерландов уверено в независимости и качества правосудия в королевстве.

Считается, что трое россиян и украинец, которых подозревают в причастности к катастрофе малайзийского "Боинга" на Донбассе, находятся на территории России.

Напомним, самолет "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит над зоной вооруженного конфликта на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек - все, кто был на борту.

При согласовании с Украиной, на территории которой произошла трагедия, международное расследование возглавили Нидерланды, граждан которых было больше всего среди погибших. В Международную следственную группу (JIT), которая выясняет причины катастрофы MH17, входят представители Нидерландов, Бельгии, Австралии, Малайзии и Украины.

3 февраля прокуратура Нидерландов предъявила обвинение четырем подозреваемым по делу о сбивания самолета рейса МН17 в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Судебный процесс над четырьмя подозреваемыми в причастности к сбивания рейса MH17 начнется 9 марта. На скамье подсудимых должны оказаться бывший "министр обороны" ДНР "Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по прозвищу" Хмурый "), полковник Олег Пулатов (" Гюрза "), а также гражданин Украины Леонид Харченко (" Крот " ). Ожидается, что подозреваемые не приедут на судебные заседания.