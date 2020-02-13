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13 февраля 2020, 12:35

"Укрпочта" приостановила отправку посылок в Китай из-за коронавируса

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13 февраля 2020, 12:35
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Из-за сокращения авиарейсов в Китай на неопределенный срок, прием всех видов отправлений в эту страну приостановлен
Из-за сокращения авиарейсов в Китай на неопределенный срок, прием всех видов отправлений в эту страну приостановлен

"Никаких запретов со стороны Национальной почты Китая в настоящее время нет. Однако, в связи со значительным сокращением большинством авиакомпаний рейсов в Китай на неопределенный срок, прием всех видов отправлений в Китай временно приостановлен. Все отправления, принятые до 11 февраля, будут доставлены, однако общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены", - сказано в сообщении "Укрпочты", информирует RegioNews.

Также на предприятии предупредили, что посылки из Китая в Украину могут прибывать с опозданием.

Напомним, в мире на китайский коронавирус COVID-19 заболели более 60 тысяч человек. Лидером среди распространения вируса остается Китай и провинция Ухань.

Как известно, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

11 февраля китайская научно-исследовательская группа объявила о начале испытаний мРНК-вакцины против коронавируса нового типа на грызунах.


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