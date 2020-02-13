На горсовет Ровно подали в суд из-за запрета ЛГБТ-маршей

Признать противоправным решение Ровенского горсовета о запрете маршей ЛГБТ через суд попытается Дмитрий Деркач. Подготовительное заседание суда запланировано на 24 февраля.

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Признать противоправным решение Ровенского горсовета о запрете маршей ЛГБТ через суд попытается Дмитрий Деркач. Подготовительное заседание суда запланировано на 24 февраля.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу мэрии Ровно.

Предшествовало иску то, что 24 декабря 2019-го городской совет Ровно принял решение запретить на территории Ровно пропаганду различных видов девиантного полового поведения, в том числе так называемых "маршей равенства", "прайдов", "фестивалей квир-культуры", проходящих в местах массового досуга семей с детьми. Также предлагали "исключить" проведение публичных кампаний и мероприятий, которые "представляют угрозу института семьи как составляющей стратегии национальной безопасности Украины".

Инициатором решения стал депутат от "Свободы" Олег Карпяк. "Когда я вносил в повестку дня и голосовал за это решение - я был искренен. Я не хочу этого видеть в городе Ровно, имею на это полное право, - говорил Олег Карпяк.



Мэр Ровно Владимир Хомко согласился, что депутаты превысили свои полномочия, принимая такое решение. "Я счастлив, что не был на той сессии. Это не является полномочием совета запрещать парад, независимо от того, как мы к нему относимся", - сказал мэр.