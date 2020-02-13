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13 февраля 2020, 12:20

В Николаевской области предприятие незаконно сбрасывало в реку сточные воды

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13 февраля 2020, 12:20
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В Николаевской области в ПГТ Арбузинка местное предприятие без соответсвующего разрешения сбрасывало в реку так называемые «обратные воды».
В Николаевской области в ПГТ Арбузинка местное предприятие без соответсвующего разрешения сбрасывало в реку так называемые «обратные воды».

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Гоэкоинспекции Украины.

Своими действиями коммунальное предприятие нанесло государству почти 300 тысяч гривен убытков.

"Госинспекторами ГЭИ в Николаевской области по результатам проверки КП "Арбузинский комбинат коммунальных услуг” начислено убытков на сумму 299 тысяч 707 грн за сброс обратных вод в реку Арбузинка без разрешения на специальное водопользование", – говорится в сообщении.

Відео із місця рубки

Держінспекторами ДЕІ у Миколаївській області. за результатами перевірки КП "Арбузинський комбінат комунальних послуг" нараховано збитків на суму 299 тис. 707 грн за скид за зворотніх вод в річку Арбузинка без дозволу на спеціальне водокористування. Інспекторами ДЕІ у Вінницькій області виявлено факт незаконної порубки дерев у кількості 57 шт. різних порід та діаметрів в полезахисній лісовій смузі за межами с. Кивачівка Теплицького району Вінницької області на території Краснопільської сільської ради. Розмір завданих державі збитків становить 473 900,65 грн. Матеріали перевірки направлено до Теплицького відділення поліції Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області Відео з місця рубки

Опубліковано Державна екологічна інспекція України Вівторок, 11 лютого 2020 р.


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