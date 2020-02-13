В Николаевской области предприятие незаконно сбрасывало в реку сточные воды
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Гоэкоинспекции Украины.
Своими действиями коммунальное предприятие нанесло государству почти 300 тысяч гривен убытков.
"Госинспекторами ГЭИ в Николаевской области по результатам проверки КП "Арбузинский комбинат коммунальных услуг” начислено убытков на сумму 299 тысяч 707 грн за сброс обратных вод в реку Арбузинка без разрешения на специальное водопользование", – говорится в сообщении.
Відео із місця рубки
Держінспекторами ДЕІ у Миколаївській області. за результатами перевірки КП "Арбузинський комбінат комунальних послуг" нараховано збитків на суму 299 тис. 707 грн за скид за зворотніх вод в річку Арбузинка без дозволу на спеціальне водокористування. Інспекторами ДЕІ у Вінницькій області виявлено факт незаконної порубки дерев у кількості 57 шт. різних порід та діаметрів в полезахисній лісовій смузі за межами с. Кивачівка Теплицького району Вінницької області на території Краснопільської сільської ради. Розмір завданих державі збитків становить 473 900,65 грн. Матеріали перевірки направлено до Теплицького відділення поліції Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області Відео з місця рубкиОпубліковано Державна екологічна інспекція України Вівторок, 11 лютого 2020 р.
- 19:47 13 февраля Tesla отзывает 15 тысяч бракованных кроссоверов
- 19:25 13 февраля Резкого роста заболеваний коронавирусом за пределами Китая нет - ВОЗ
- 19:07 13 февраля В МВФ застопорились с помощью в $5 млрд для Украины
- 18:41 13 февраля В Беларуси решили убрать с герба все, что напоминает Россию
- 18:39 13 февраля Председатель Черниговской ОГА "реформировал" лестницы в здании администрации
- 18:33 13 февраля Во Львове на взятке погорел чиновник Госпродпотребслужбы
- 16:18 02 апреля Іноземці готові інвестувати в українські агротехнології
- 13:10 11 февраля В Луганской области главу ОТГ поймали на взятке в третий раз
- 11:23 29 мая Косово: чому армію Сербії привели в боєготовність і зводять барикади
- 12:02 27 августа Прикриваючись Зеленським: Ліс на Київщині огородили капітальним парканом
- 13:33 11 февраля Президент подписал закон, продлевающий реформу налоговой и таможни
- 10:46 07 мая Синоптики попереджають про похолодання