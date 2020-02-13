В Николаевской области предприятие незаконно сбрасывало в реку сточные воды

Держінспекторами ДЕІ у Миколаївській області. за результатами перевірки КП "Арбузинський комбінат комунальних послуг" нараховано збитків на суму 299 тис. 707 грн за скид за зворотніх вод в річку Арбузинка без дозволу на спеціальне водокористування. Інспекторами ДЕІ у Вінницькій області виявлено факт незаконної порубки дерев у кількості 57 шт. різних порід та діаметрів в полезахисній лісовій смузі за межами с. Кивачівка Теплицького району Вінницької області на території Краснопільської сільської ради. Розмір завданих державі збитків становить 473 900,65 грн. Матеріали перевірки направлено до Теплицького відділення поліції Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області Відео з місця рубки