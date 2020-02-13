Генерал-полковник юстиции планирует добывать лечебные воды в Трускавце

Трускавецкое предприятие «Трускавецкие лечебные воды» сменило владельцев. Самым известным среди новых «добытчиков» минеральной воды является генерал-полковник юстиции Владимир Жербицкий. Он был первым заместителем военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, занимался расследованием громких дел и отличился как один из самых богатых персионеров.

Фото с сайта truskavich

Трускавецкое предприятие «Трускавецкие лечебные воды» сменило владельцев. Самым известным среди новых «добытчиков» минеральной воды является генерал-полковник юстиции Владимир Жербицкий. Он был первым заместителем военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, занимался расследованием громких дел и отличился как один из самых богатых персионеров.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Наши деньги.Львов

Трускавецкое предприятие "Трускавецкие лечебные воды", которое является владельцем специального разрешения на пользование недрами с целью добычи минеральных вод Трускавецкого месторождения, сменило владельцев. С начала февраля учредителями общества стали четверо жителей Киева и Киевской области: Карлос Карапетян, Светлана Корнийко, Александр Стельмащук и Владимир Жербицкий. Ранее учредителем предприятия было предприятие "Трускавецкурорт", которое владеет крупнейшими местными санаториями.

Впервые об этом сообщил местный сайт "Источники Трускавца". По информации издания, "Трускавецкурорт" передал "Трускавецким лечебным водам" функции по эксплуатации месторождения минеральных вод. По данным Государственной службы геологии и недр Украины, спецразрешение действует до 2035 года.

"Трускавецкие лечебные воды" были созданы для оптимизации расходов, планировалось, что вся прибыль предприятия от реализации воды будут направлять на обновление основных средств и развитие месторождения уникальных минеральных вод, а также на реконструкцию сетей, оборудования и инфраструктуры". Для достижения этой цели планировалось, что вторым учредителем общества станет Трускавецкий городской совет. Последний в апреле 2019 года даже принял решение о вхождении в совместное предприятие на условиях "50 на 50". Однако, как сказал городской голова Трускавца Андрей Кульчицкий, только после полного аудита предприятия.

Мэрия так и не стала соучредителем, а "Трускавецкие лечебные воды", по словам директора Андрея Тарнавского, в прошлом году понесли убытки на 1,7 млн грн. Именно поэтому предприятие вынуждено было искать инвесторов.

"Трускавецкурорт" все же оставило себе небольшую долю предприятия через одного из учредителей Александра Стельмащука, который владеет долей в 24%, еще до недавнего времени был директором закрытого венчурного фонда "Хантер", что управляет предприятием "Трускавецкурорт". Напомним, в сентябре 2018 года Антимонопольный комитет разрешил фонду приобрести более 50% акций "Трускавецкурорта". Основным владельцем фонда является зарегистрированная на Сейшельских островах компания VLD Holding Limited.

Карлос Карапетян, кроме трускавецкого предприятия, является основателем киевского ООО "Парк-Авеню". А Светлана Корнийко владеет рядом фирм, занимающихся деятельностью гостиниц и ресторанов, а также строительством.

Наиболее известным среди новых "добытчиков" минеральной воды в Трускавце является генерал-полковник юстиции Владимир Жербицкий. Он был первым заместителем военного прокурора Украины Анатолия Матиоса. Именно Жербицкий расследовал дело о взяточничестве львовского судьи-колядника Игоря Зварыча. За это получил персональную награду от Президента Ющенко. Кроме того, Жербицкий расследовал дела олигарха Сергея Курченко и экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

С должности заместителя военного прокурора Жербицкий ушел на пенсию в октябре 2017 года. Именно его пенсия вызвала громкий скандал – генерал стал одним из самых богатых пенсионеров. Несмотря на ограничение максимального размера в 11 тыс. грн, установленное с 2015 года, его пенсия составляет почти 40 тыс. грн в месяц. Как выяснили журналисты программы "Схемы", это стало возможно благодаря схеме с перерасчетом зарплаты и "правильном" судебному решению. Согласно последней декларации генерала, поданной перед увольнением, его семья владеет квартирой в 205 кв. м в Киеве и гаражом. Его последняя зарплата в прокуратуре составляла 1,44 млн грн. Кроме того, по состоянию на 2017 год на двоих с женой он сэкономил 130 тысяч долларов.