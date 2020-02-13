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13 февраля 2020, 12:15

Из-за коронавируса в Барселоне отменили крупнейшую выставку технологий

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13 февраля 2020, 12:15
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В связи с угрозой коронавируса в Барселоне отменили крупнейшую выставку мобильных технологий Mobile World Congress
В связи с угрозой коронавируса в Барселоне отменили крупнейшую выставку мобильных технологий Mobile World Congress

Как сообщает RegioNews, из-за угрозы коронавируса выставка MWC 2020, которая должна была пройти 24-27 февраля в Барселоне, отменена.

По словам организаторов, опасения по поводу вспышки коронавируса сделали невозможным проведение мероприятия, пишет Associated Press.

Решение было принято после отказов ведущих компаний Nokia, Vodafone, Deutsche Telekom, Sony, Amazon, Intel и LG от участия в выставке.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV.

11 февраля китайская научно-исследовательская группа объявила о начале испытаний мРНК-вакцины против коронавируса нового типа на грызунах.


коронавірус вірус Іспанія Барселона
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