Из-за коронавируса в Барселоне отменили крупнейшую выставку технологий
В связи с угрозой коронавируса в Барселоне отменили крупнейшую выставку мобильных технологий Mobile World Congress
В связи с угрозой коронавируса в Барселоне отменили крупнейшую выставку мобильных технологий Mobile World Congress
Как сообщает RegioNews, из-за угрозы коронавируса выставка MWC 2020, которая должна была пройти 24-27 февраля в Барселоне, отменена.
По словам организаторов, опасения по поводу вспышки коронавируса сделали невозможным проведение мероприятия, пишет Associated Press.
Решение было принято после отказов ведущих компаний Nokia, Vodafone, Deutsche Telekom, Sony, Amazon, Intel и LG от участия в выставке.
Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV.
11 февраля китайская научно-исследовательская группа объявила о начале испытаний мРНК-вакцины против коронавируса нового типа на грызунах.
- 19:47 13 февраля Tesla отзывает 15 тысяч бракованных кроссоверов
- 19:25 13 февраля Резкого роста заболеваний коронавирусом за пределами Китая нет - ВОЗ
- 19:07 13 февраля В МВФ застопорились с помощью в $5 млрд для Украины
- 18:41 13 февраля В Беларуси решили убрать с герба все, что напоминает Россию
- 18:39 13 февраля Председатель Черниговской ОГА "реформировал" лестницы в здании администрации
- 18:33 13 февраля Во Львове на взятке погорел чиновник Госпродпотребслужбы
- 16:18 02 апреля Іноземці готові інвестувати в українські агротехнології
- 13:10 11 февраля В Луганской области главу ОТГ поймали на взятке в третий раз
- 11:23 29 мая Косово: чому армію Сербії привели в боєготовність і зводять барикади
- 12:02 27 августа Прикриваючись Зеленським: Ліс на Київщині огородили капітальним парканом
- 13:33 11 февраля Президент подписал закон, продлевающий реформу налоговой и таможни
- 10:46 07 мая Синоптики попереджають про похолодання
Айдер Муждабаев
Український журналіст, медіаменеджер, заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR
Андрей Романенко
Координатор Центра в ДІЙ-Краматорськ
Корпорация Зе. Палица готовится взять под контроль Ровенщину
12 февраля 2020, 14:59
Андрей Коболев: Ничего не мешает приватизировать "Нафтогаз"
10 февраля 2020, 10:20
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Прокопенко Андрей Леонидович
Председатель Черниговской областной государственной администрации
Чернышов Алексей Михайлович
Председатель Киевской областной государственной администрации