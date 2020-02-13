В Харьковской области ротвейлер насмерть загрыз 4-летнего ребенка

Полицейские Харьковской области устанавливают обстоятельства нападения собаки на ребенка. От полученных повреждений 4-летний мальчик погиб

Фото: Главное управление полиции в Харьковской области

Полицейские Харьковской области устанавливают обстоятельства нападения собаки на ребенка. От полученных повреждений 4-летний мальчик погиб

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщение о трагедии в одном из поселков района поступило в полицию 12 февраля около 16:00.

Полицейские установили, что днем ​​жительница частного дома собиралась на прогулку с внуком и оставила его на несколько минут без присмотра во дворе. В это время ротвейлер вырвался из вольера и напал на ребенка.

Бригаде скорой медицинской помощи спасти ребенка не удалось.

По словам родных мальчика, 3-летнюю собаку семья приобрела около трех недель назад, за это время агрессивного поведения он не проявлял.

Следователями Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".