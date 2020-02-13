В Раде отреагировали на слова Арахамии о поставках воды в Крым
Как сообщает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба комитета в четверг, 13 февраля.
Глава комитета Дмитрий Лубинец выразил свою позицию по этому вопросу, отметив, что "любые спекуляции по обмену оккупированного Донбасса на поставку воды в оккупированный Крыму являются неприемлемыми, циничными и аморальными".
Теперь решение по этому вопросу должно быть вынесено на голосование депутатов.
Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поддержал восстановление водоснабжения в Крыму в обмен на уступки России по Донбассу. Позже он уточнил, что идея была не его, а ведущего телеканала.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что вопрос подачи Украиной воды в аннексированный Крым на переговорах никогда не поднималась, а восстановление водоснабжения в Крым в обмен на Донбасс - это личное мнение Арахамии.
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