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13 февраля 2020, 11:43

В Раде отреагировали на слова Арахамии о поставках воды в Крым

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13 февраля 2020, 11:43
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Комитет Верховной рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял решение о невозможности поставок воды в Крым до его деоккупации
Фото: ВРУ
Комитет Верховной рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял решение о невозможности поставок воды в Крым до его деоккупации

Как сообщает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба комитета в четверг, 13 февраля.

Глава комитета Дмитрий Лубинец выразил свою позицию по этому вопросу, отметив, что "любые спекуляции по обмену оккупированного Донбасса на поставку воды в оккупированный Крыму являются неприемлемыми, циничными и аморальными".

Теперь решение по этому вопросу должно быть вынесено на голосование депутатов.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поддержал восстановление водоснабжения в Крыму в обмен на уступки России по Донбассу. Позже он уточнил, что идея была не его, а ведущего телеканала.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что вопрос подачи Украиной воды в аннексированный Крым на переговорах никогда не поднималась, а восстановление водоснабжения в Крым в обмен на Донбасс - это личное мнение Арахамии.


вода Крим ВР Арахамія
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