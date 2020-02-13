Главу Черниговского спорта обвиняют в хищении
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Суспильне.ua.
"В облгосадминистрации проводится внутренний аудит, который начался с департамента семьи, молодежи и спорта. Здесь обнаружили признаки нецелевого использования средств. Дела направлены в правоохранительные органы", - рассказал Андрей Подорван, заместитель председателя Черниговской ОГА.
Все обвинения руководитель областного спорта отвергает, отмечая, что как такового официального аудита вообще не было.
"Никакого официального обращения о проведении аудита в Департамент не поступало", - возражает Нина Лемеш. По ее словам, сразу по результатам проверки ей было предложено покинуть пост. Однако на "такое" увольнение она не соглашается и считает, что это было не предложение, а давление.
В свою очередь в ОГА заявляют, что их действия никак не связаны с предвзятым отношением к госпоже Лемеш.
"Давайте отдельно. Есть спортивные достижения, а есть менеджмент и управление процессами. Поэтому есть вопросы к использованию средств ", - комментирует Андрей Подорван.
Пока руководитель департамента остается на своем посту, а проведенный аудит оценивать правоохранительные органы.
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