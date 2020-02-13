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13 февраля 2020, 16:27

Главу Черниговского спорта обвиняют в хищении

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13 февраля 2020, 16:27
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В Черниговской облгосадминистрации набирает обороты конфликт между председателем Андреем Прокопенко и директором департамента семьи, молодежи и спорта Ниной Лемеш, которую подозревают в растрате бюджетных средств
На фото: Нина Лемеш
В Черниговской облгосадминистрации набирает обороты конфликт между председателем Андреем Прокопенко и директором департамента семьи, молодежи и спорта Ниной Лемеш, которую подозревают в растрате бюджетных средств

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Суспильне.ua.

"В облгосадминистрации проводится внутренний аудит, который начался с департамента семьи, молодежи и спорта. Здесь обнаружили признаки нецелевого использования средств. Дела направлены в правоохранительные органы", - рассказал Андрей Подорван, заместитель председателя Черниговской ОГА.

Все обвинения руководитель областного спорта отвергает, отмечая, что как такового официального аудита вообще не было.

"Никакого официального обращения о проведении аудита в Департамент не поступало", - возражает Нина Лемеш. По ее словам, сразу по результатам проверки ей было предложено покинуть пост. Однако на "такое" увольнение она не соглашается и считает, что это было не предложение, а давление.

В свою очередь в ОГА заявляют, что их действия никак не связаны с предвзятым отношением к госпоже Лемеш.

"Давайте отдельно. Есть спортивные достижения, а есть менеджмент и управление процессами. Поэтому есть вопросы к использованию средств ", - комментирует Андрей Подорван.

Пока руководитель департамента остается на своем посту, а проведенный аудит оценивать правоохранительные органы.


#Чернігівська ОДА #Ніна Лемеш
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