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13 февраля 2020, 11:22

Гончарук посетил скважину Укргаздобычи в Полтавской обл.

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13 февраля 2020, 11:22
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Правительство работает над увеличением собственной добычи газа, чтобы украинцы платили меньше за отопление. В четверг, 13 февраля, Алексей Гончарук находится с визитом на одной из полтавских скважин
Фото: Опошнянское нефтегазоконденсатное месторождение, Полтавская обл.
Правительство работает над увеличением собственной добычи газа, чтобы украинцы платили меньше за отопление. В четверг, 13 февраля, Алексей Гончарук находится с визитом на одной из полтавских скважин

Как сообщает RegioNews, об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Полтавская область - один из главных нефтегазодобывающих регионов Украины. Более 40% украинского газа и каждая пятая тонна нефти и конденсата поступает с Полтавщины. Но этого мало. На центральном уровне мы уже упростили разрешительные процедуры, внедрили электронные аукционы и разработали комплекс важных законодательных изменений для оживления украинской газодобычи ", - объясни он.


По словам Гончарука, к подписанию готовят 9 соглашений о распределении углеводородных недр, а также запущен "Инвестиционный атлас недропользователя".

В феврале уже стартуют 12 аукционов по участкам через электронные торги. Важно! Мы продаем не сами месторождения, а только разрешения на пользование недрами", - пояснил Гончарук.


Кабмин Гончарук газ
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