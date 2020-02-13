Гончарук посетил скважину Укргаздобычи в Полтавской обл.
Как сообщает RegioNews, об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
"Полтавская область - один из главных нефтегазодобывающих регионов Украины. Более 40% украинского газа и каждая пятая тонна нефти и конденсата поступает с Полтавщины. Но этого мало. На центральном уровне мы уже упростили разрешительные процедуры, внедрили электронные аукционы и разработали комплекс важных законодательных изменений для оживления украинской газодобычи ", - объясни он.
По словам Гончарука, к подписанию готовят 9 соглашений о распределении углеводородных недр, а также запущен "Инвестиционный атлас недропользователя".
В феврале уже стартуют 12 аукционов по участкам через электронные торги. Важно! Мы продаем не сами месторождения, а только разрешения на пользование недрами", - пояснил Гончарук.
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