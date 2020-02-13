Гончарук посетил скважину Укргаздобычи в Полтавской обл.

Правительство работает над увеличением собственной добычи газа, чтобы украинцы платили меньше за отопление. В четверг, 13 февраля, Алексей Гончарук находится с визитом на одной из полтавских скважин

Фото: Опошнянское нефтегазоконденсатное месторождение, Полтавская обл.

Правительство работает над увеличением собственной добычи газа, чтобы украинцы платили меньше за отопление. В четверг, 13 февраля, Алексей Гончарук находится с визитом на одной из полтавских скважин