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13 февраля 2020, 11:05

В Ирпене застройщики обманули полторы тысячи граждан

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13 февраля 2020, 11:05
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В течение четырех лет мошенники обманывали желающих купить квартиры в новостройках. Лжестроители собрали с доверчивых граждан на семь недостроенных многоэтажек.
В течение четырех лет мошенники обманывали желающих купить квартиры в новостройках. Лжестроители собрали с доверчивых граждан на семь недостроенных многоэтажек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции в Киевской области.

"Группа мошенников проводила масштабную рекламную кампанию, обещала людям построить дома в экологически привлекательном пригороде столицы. Также злоумышленники уверяли потенциальных инвесторов о наличии всей разрешительной документации и законности строительства. За годы своей деятельности правонарушители обманули около 1,5 тыс. граждан. На их счету 7 недостроенных многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Полиция объявила о подозрении четырем причастным к мошенничеству лицам. Трое подозреваемых - Игорь Вишняков, Максим Кираковський и Андрей Зибарев объявлены в розыск.


#ЖК благодатний #новобудови #шахрайство
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