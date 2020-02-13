В Ирпене застройщики обманули полторы тысячи граждан

В течение четырех лет мошенники обманывали желающих купить квартиры в новостройках. Лжестроители собрали с доверчивых граждан на семь недостроенных многоэтажек.

В течение четырех лет мошенники обманывали желающих купить квартиры в новостройках. Лжестроители собрали с доверчивых граждан на семь недостроенных многоэтажек.