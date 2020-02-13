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13 февраля 2020, 10:54

Комитет Рады: воду в Крым не следует подавать до деокупации

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13 февраля 2020, 10:54
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Комитет Верховной рады принял решение о невозможности поставок воды в Крым до его деоккупации.
Фото: страница Юрия Гусева у Facebook
Комитет Верховной рады принял решение о невозможности поставок воды в Крым до его деоккупации.

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на публикацию главы Херсонской ОГА Юрия Гусева в соцсети Facebook.

Руководитель Херсонской облгосадминистрации сообщил, что на расширенном выездном заседании Комитет Верховной Рады Украины по правам человека, которое состоялось 12 февраля, обсудили много важных вопросов, в том числе и вопрос поставок воды в Крым.

"Представители Комитета выразили четкую позицию о недопустимости рассмотрения вопроса водоснабжения в Крым, пока полуостров остается аннексированным", - написал он.

Напомним, ранее Арахамия заявил, что согласен пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу.

В свою очередь глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров обвинил Давида Арахамию в торговле украинской территорией.


АР Крым вода
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