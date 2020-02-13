На Закарпатье сгорело двое людей

В результате пожара в жилом доме сгорел пожилой мужчина и его дочь.

Фото с сайта ГСЧС Украины

В результате пожара в жилом доме сгорел пожилой мужчина и его дочь.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

12 февраля в 11:26 к спасателям поступило сообщение о пожаре в пгт Вышково Хустского района. Там на ул. В.Стуса горел частный жилой дом.

Ликвидация пожара продолжалась до 13:12. Огнем уничтожено две жилые комнаты, коридор, значительную часть кровли и перекрытия дома и вещи домашнего обихода.

Во время проведения разведки пожарные обнаружили тела двух людей. Погибшими оказались хозяин дома 1940 года рождения и его 52-летняя дочь.

По предварительным данным, появление огня в квартире могла стать следствием нарушения правил эксплуатации печного отопления. Ведется следствие.

По указанному факту следователи Хустского отдела полиции начали уголовное дело по п.1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство с пометкой несчастный случай.

Тела погибших направили на экспертизу для установления причины смерти. Также будут проводиться необходимые экспертизы для установления причин возгорания. Фото с сайтов Национальной полиции и ГСЧС.