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13 февраля 2020, 10:49

20 миллионов ущерба: в Днепропетровской области остановили «схему» торговли зерном в зарубежье

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13 февраля 2020, 10:49
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В Днепропетровской области правоохранители разоблачили деятельность организованной группы, которая незаконно покупала и экспортировала агропродукцию, нанеся ущерб государству минимум на 20 миллионов гривен
Фото: Служба безопасности Украины
В Днепропетровской области правоохранители разоблачили деятельность организованной группы, которая незаконно покупала и экспортировала агропродукцию, нанеся ущерб государству минимум на 20 миллионов гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Так, несколько коммерсантов без какой-либо разрешительной документации построили вблизи речного порта одного из городов Днепропетровского региона элеватор. Его мощности позволяли хранить до 5000 тонн сельхозкультур в месяц. Преступники принимали от местных фермеров зерновые культуры за наличные без оформления документов и без уплаты налогов в госбюджет страны. К тому же, дельцы хранили сельскохозяйственные культуры с нарушением необходимых санитарных норм и вели фиктивную документацию.

Грузы организаторы сделки переправляли на речных баржах в украинские морские порты и продавали в страны ближнего и дальнего зарубежья. "Работа" велась через ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности и не отражалась в одном официальном отчете.

Как утверждается в сообщении СБУ, нелегальный оборот элеватора составил почти 90 миллионов гривен, в результате чего государство не получило не менее 20 миллионов гривен налогов.

Во время обысков агротерминала правоохранители обнаружили документацию и черновые записи, имущественный комплекс элеватора изъят. По предварительным материалами расследования, нарушения касаются не только налоговой сферы, а и норм градостроительства, охраны природной среды и техногенной безопасности.

Ведется следствие, проверяется возможная причастность должностных лиц местной власти, правоохранительных и контролирующих органов к функционированию нелегального элеватора и сделок.


зерно
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