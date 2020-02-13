19:07  13 февраля
В МВФ застопорились с помощью в $5 млрд для Украины
18:46  12 февраля
Дело Шеремета: появились результаты экспертизы видео с Дугарь
17:23  13 февраля
Коломойский взялся за производство оружия - СМИ
UA | RU
UA | RU
13 февраля 2020, 10:54

В Украине заработал государственный сервис проверки квитанций

Читайте також
українською мовою
13 февраля 2020, 10:54
Читайте також українською мовою
К государственному сервису проверки квитанций Check подключили все основные государственные органы. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook
К государственному сервису проверки квитанций Check подключили все основные государственные органы. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook

Как сообщил министр, к сервису на странице https://check.gov.ua уже подключены такие органы.

"Это означает, что украинцам больше не нужно будет тратить время на то, чтобы принести в эти органы банковские квитанции об уплате. Можно просто оплачивать услуги через мнтернет-банк или мобильное банковское приложение (можно прямо на месте) и дать номер квитанции работнику государственного учреждения", - написал Дубилет, информирует RegioNews.

По его словам, это будет экономия и денег, "потому что часто именно из-за требования бумажных квитанций люди вынуждены оплачивать услуги через "местные" банки с гигантскими комиссиями".

Сейчас к сервису Check подключен уже три банки, в стадии подключения - еще 10 учреждений, добавил Дубилет.


Кабмин Дубілет
В Украине запустили горячую линию для предотвращения домашнего насилия
11 февраля 2020, 14:30
В Кабмине рассказали, когда украинцы получат гарантированный пакет медуслуг
10 февраля 2020, 17:01
Кабмин уволил первого заместителя председателя Фонда госимущества
10 февраля 2020, 15:46
Последние Популярные
Айдер Муждабаев
Український журналіст, медіаменеджер, заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR
Андрей Романенко
Координатор Центра в ДІЙ-Краматорськ
Все блоги »
Корпорация Зе. Палица готовится взять под контроль Ровенщину
12 февраля 2020, 14:59
Андрей Коболев: Ничего не мешает приватизировать "Нафтогаз"
10 февраля 2020, 10:20
Все публикации »
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
Все видео »
Прокопенко Андрей Леонидович
Председатель Черниговской областной государственной администрации
Чернышов Алексей Михайлович
Председатель Киевской областной государственной администрации
Все досье »