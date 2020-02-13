В Украине заработал государственный сервис проверки квитанций

К государственному сервису проверки квитанций Check подключили все основные государственные органы. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook

К государственному сервису проверки квитанций Check подключили все основные государственные органы. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook