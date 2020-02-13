В Тернопольской области работник полиции сбил супругов

Вчера, 12 февраля, в Кременецком районе под колесами автомобиля оказалась семейная пара. Мужчина скончался на месте, женщину госпитализировали.

Вчера, 12 февраля, в Кременецком районе под колесами автомобиля оказалась семейная пара. Мужчина скончался на месте, женщину госпитализировали.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Тернопольской области.



По предварительной информации, авария случилась 12 февраля ориентировочно в 19:10 в селе Большие Млынивци Кременецкого района. За рулем автомобиля Mercedes находился вольнонаемный работник Кременецкого отдела полиции-ведущий инспектор сектора логистики.

Пострадавшие шли по обочине дороги. После наезда мужчина 1971 года рождения скончался еще до приезда скорой помощи, женщину госпитализировали с травмами средней тяжести.



Водителя освидетельствовали на состояние алкогольного опьянения. Его задержали согласно статье 208 УПК.



На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Автопроисшествие внесено в ЕРДР согласно статье 286 часть 2 ККУ.



