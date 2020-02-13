Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны
Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны, введя туда нового главу Офиса президента Андрея Ермака. Об этом сказано в указе главы государства.
Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны, введя туда нового главу Офиса президента Андрея Ермака. Об этом сказано в указе главы государства.
Как сообщает RegioNews, президент вывел из состава СНБО бывшего главу ОПУ.
"1) ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Ермака Андрея Борисовича - руководителя Офиса президента Украины; 2) вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Богдан", - сказано в указе.
Напомним, Зеленский сменил главу Офиса президента. Несколько дней назад он уволил Андрея Богдана и назначил на его место своего советника Андрея Ермака.
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