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13 февраля 2020, 09:10

Во Львове пять человек отравились угарным газом

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13 февраля 2020, 09:10
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Во Львове в больницы за минувшие сутки доставили пятерых людей, у которых диагностировали отравление угарным газом. Обстоятельства обоих событий устанавливаются
Во Львове в больницы за минувшие сутки доставили пятерых людей, у которых диагностировали отравление угарным газом. Обстоятельства обоих событий устанавливаются

По данным полиции Львовской области, в городе случилось два чрезвычайных происшествия, во время которых люди получили отравления, сообщает RegioNews.

Первое событие произошло 11 февраля в 21:10 ч. в доме по ул. Богуна. Здесь отравились угарным газом три человека. Их в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в медицинские заведения Львова.

Другое событие произошло 11 февраля в 21:32 ч. во Львове в квартире дома по ул. Шевченко. С отравлением угарным газом отсюда в областную больницу доставили двух человек. Состояние их здоровья - средней степени тяжести.

Работниками ПАО "Львовгаз" временно перекрыта подача газа в квартиры.


Львів отруєння
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