18:10  12 февраля
Facebook ликвидировал сеть антиукраинских аккаунтов от спецслужб РФ
18:46  12 февраля
Дело Шеремета: появились результаты экспертизы видео с Дугарь
16:39  12 февраля
Кабмин согласовал нового губернатора Сумщины
UA | RU
UA | RU
12 февраля 2020, 22:50

Парубия допросили в ГБР

Читайте також
українською мовою
12 февраля 2020, 22:50
Читайте також українською мовою
Бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий дал показания в ГБР по делу о препятствование избирательному праву во время парламентских выборов 2019
Бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий дал показания в ГБР по делу о препятствование избирательному праву во время парламентских выборов 2019

Фото:Facebook/Андрей Парубий

Об этом Парубий написал на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

"Только что вышел из помещения Государственного бюро расследований, где давал показания по делу о "препятствовании избирательному праву" (статья 157 Уголовного кодекса Украины) во время Парламентских выборов 2019", - написал Парубий.

По его словам, следователи ГБР видят препятствование в том, что он, как председатель Верховной Рады Украины, обращался в правоохранительные органы с требованием установить находились в Украине в течение последних пяти лет и имеют ли право принимать участие в выборах одиозные кандидаты Клюев, Кузьмин и Шарий.

"Напомню, что Центральная избирательная комиссия их зарегистрировала кандидатами в народные депутаты и только после моего запроса было установлено, что они не имеют правовых оснований баллотироваться, а затем ЦИК сняла их с регистрации. Справедливость была восстановлена. Считаю личным достижением, что мне удалось этого добиться. И вот теперь ГБР по этому поводу ведет расследование", - отметил Парубий.

Напомним, Верховный суд восстановил бывшего заместителя генерального прокурора времен Виктора Януковича Рената Кузьмина - кандидатом в депутаты на досрочных выборах в Раду. В тоже время решение Центральной избирательной комиссии относительно отмены регистрации видеоблоггера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты было признано законным.


новости украины
Последние Популярные
Айдер Муждабаев
Український журналіст, медіаменеджер, заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR
Андрей Романенко
Координатор Центра в ДІЙ-Краматорськ
Все блоги »
Корпорация Зе. Палица готовится взять под контроль Ровенщину
12 февраля 2020, 14:59
Андрей Коболев: Ничего не мешает приватизировать "Нафтогаз"
10 февраля 2020, 10:20
Все публикации »
RegioNews.ua представляет новый YouTube-проект «НеПогода в регионах»
12 февраля 2020, 18:30
TOP 10 Most Aggressive And Brutal War Epic Music! "The whole world is my arena"
10 февраля 2020, 10:58
Все видео »
Чернышов Алексей Михайлович
Председатель Киевской областной государственной администрации
Все досье »