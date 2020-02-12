Парубия допросили в ГБР
Об этом Парубий написал на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.
"Только что вышел из помещения Государственного бюро расследований, где давал показания по делу о "препятствовании избирательному праву" (статья 157 Уголовного кодекса Украины) во время Парламентских выборов 2019", - написал Парубий.
По его словам, следователи ГБР видят препятствование в том, что он, как председатель Верховной Рады Украины, обращался в правоохранительные органы с требованием установить находились в Украине в течение последних пяти лет и имеют ли право принимать участие в выборах одиозные кандидаты Клюев, Кузьмин и Шарий.
"Напомню, что Центральная избирательная комиссия их зарегистрировала кандидатами в народные депутаты и только после моего запроса было установлено, что они не имеют правовых оснований баллотироваться, а затем ЦИК сняла их с регистрации. Справедливость была восстановлена. Считаю личным достижением, что мне удалось этого добиться. И вот теперь ГБР по этому поводу ведет расследование", - отметил Парубий.
Напомним, Верховный суд восстановил бывшего заместителя генерального прокурора времен Виктора Януковича Рената Кузьмина - кандидатом в депутаты на досрочных выборах в Раду. В тоже время решение Центральной избирательной комиссии относительно отмены регистрации видеоблоггера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты было признано законным.
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