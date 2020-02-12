Опрос: как изменилось за год экономическое положение украинских семей
Украинцев спросили, как изменилось за последние 12 месяцев экономическое положение вашей семьи. Большинство ответили, что оно несколько улучшилось
Украинцев спросили, как изменилось за последние 12 месяцев экономическое положение вашей семьи. Большинство ответили, что оно несколько улучшилось
Как сообщает RegioNews, среди тех, кто сказал, что "намного улучшилось" - жители Ужгорода, Сум, Киева и Ивано-Франковска.
А вот ухудшилось экономическое положение у жителей Одессы, Харькова и Северодонецка.
Напомним, украинцы верят, что в стране дела идут в правильном направлении.
Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института.
Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.
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