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12 февраля 2020, 19:45

ЦИК зарегистрировал еще четырех кандидатов на довыборах в Раду в 179 округе

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12 февраля 2020, 19:45
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала четырех новых кандидатов в народные депутаты на довыборах в Верховную раду в 179 избирательном округе (Харьковская область)
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала четырех новых кандидатов в народные депутаты на довыборах в Верховную раду в 179 избирательном округе (Харьковская область)

Как сообщает RegioNews, решение было принято на заседании ЦИК 12 февраля.

"Рассмотрев заявления политических партий вместе с другими документами о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины в ОИО № 179 на промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020 года и установив их соответствие требованиям законодательства, Комиссия зарегистрировала еще четырех кандидатов в народные депутаты Украины", - говорится в сообщении ЦИК.

В частности, в качестве кандидатов были зарегистрированы Ирина Бондарь (политическая партия "Новые рубежи"), Валентина Захарова ("Блок оппозиционных сил"), Ольга Коваленко ("Женщины за будущее") и Игорь Найда ("Украинцы вместе").

Всего на данный момент ЦИК зарегистрировал 14 кандидатов в народные депутаты в 179 избирательном округе.

Напомним, ЦИК назначил на 15 марта 2020 промежуточные выборы народного депутата Украины на округе № 179 в Харьковской области в связи с прекращением полномочий народного депутата от "Слуги народа" Алексея Кучера.


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