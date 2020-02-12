В посольстве США в Киеве отреагировали на отставку Богдана

В посольстве США в Киеве поблагодарили бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана за сотрудничество во время пребывания на должности. Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Twitter

В посольстве США в Киеве поблагодарили бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана за сотрудничество во время пребывания на должности. Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Twitter