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12 февраля 2020, 19:40

В посольстве США в Киеве отреагировали на отставку Богдана

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12 февраля 2020, 19:40
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В посольстве США в Киеве поблагодарили бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана за сотрудничество во время пребывания на должности. Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Twitter
В посольстве США в Киеве поблагодарили бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана за сотрудничество во время пребывания на должности. Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Twitter

Как сообщает RegioNews, в дипломатическом ведомстве выразили надежду на продолжение крепкого сотрудничества с новым главой ОП Андреем Ермаком.

Напомним, 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента.

Новым главой ОП был назначен помощник Зеленского по внешнеполитическим вопросам Андрей Ермак. По его словам, прекращение войны на Донбассе остается одним из приоритетных направлений работы Офиса президента.


Володимир Зеленський США ОПУ Єрмак Богдан
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