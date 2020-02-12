В посольстве США в Киеве отреагировали на отставку Богдана
В посольстве США в Киеве поблагодарили бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана за сотрудничество во время пребывания на должности. Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Twitter
В посольстве США в Киеве поблагодарили бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана за сотрудничество во время пребывания на должности. Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Twitter
Как сообщает RegioNews, в дипломатическом ведомстве выразили надежду на продолжение крепкого сотрудничества с новым главой ОП Андреем Ермаком.
Напомним, 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента.
Новым главой ОП был назначен помощник Зеленского по внешнеполитическим вопросам Андрей Ермак. По его словам, прекращение войны на Донбассе остается одним из приоритетных направлений работы Офиса президента.
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