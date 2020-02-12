В Житомире родилась девочка-богатырь

Вес новорожденной - 5 килограммов 200 граммов, рост - 60 сантиметров. В роддоме младенца назвали Екатериной Великой

На фото: Ольга Карелина с новорожденной дочкой

Вес новорожденной - 5 килограммов 200 граммов, рост - 60 сантиметров. В роддоме младенца назвали Екатериной Великой

По словам заведующей отделением новорожденных Натальи Мадзигон, такие дети-богатыри появляются на свет один раз на тысячу, пишет Житомир.Online.

Младенец родился естественным путем без кесарева сечения и совершенно здоровым. По статистике, дети такой возрастной категории рождаются один на тысячу, а то и реже.

Мама девочки Ольга Карелина говорит, что это третья ее ребенок. Двое старших - мальчик и девочка родились с весом 4 килограмма.

"Мы знали, что наш ребенок будет больше, чем обычные дети, но такой вес - сюрприз !, - рассказала Ольга. - Первые слова врача были: "Ого, как полугодовая ребенок!" Главное - наша девочка здорова и скоро будет уже дома ".