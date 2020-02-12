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12 февраля 2020, 18:32

В Житомире родилась девочка-богатырь

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12 февраля 2020, 18:32
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Вес новорожденной - 5 килограммов 200 граммов, рост - 60 сантиметров. В роддоме младенца назвали Екатериной Великой
На фото: Ольга Карелина с новорожденной дочкой
Вес новорожденной - 5 килограммов 200 граммов, рост - 60 сантиметров. В роддоме младенца назвали Екатериной Великой

По словам заведующей отделением новорожденных Натальи Мадзигон, такие дети-богатыри появляются на свет один раз на тысячу, пишет Житомир.Online.

Младенец родился естественным путем без кесарева сечения и совершенно здоровым. По статистике, дети такой возрастной категории рождаются один на тысячу, а то и реже.
Мама девочки Ольга Карелина говорит, что это третья ее ребенок. Двое старших - мальчик и девочка родились с весом 4 килограмма.
"Мы знали, что наш ребенок будет больше, чем обычные дети, но такой вес - сюрприз !, - рассказала Ольга. - Первые слова врача были: "Ого, как полугодовая ребенок!" Главное - наша девочка здорова и скоро будет уже дома ".


#дівчинка-богатир
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