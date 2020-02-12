Контактная группа в Минске согласовала один из участков разведения
Как сообщает RegioNews, об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь главы украинской стороны Леонида Кучмы Дарка Олифер.
По ее словам, практически согласован участок разведения в районе населенного пункта Гнутово.
"Практически согласован один из участков разведения в районе н.п. Гнутово, который ранее было предложено украинской стороной, продолжается работа над согласованием других. Акцентировано внимание на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который сейчас нарушается со стороны НВФ ОРДЛО", - написала Олифер.
Ранее в "ДНР" заявили, что на переговорах Контактной группы в Минске не удалось согласовать ни одного участка для дальнейшего разведения сил на Донбассе.
Напомним, накануне встречи ТКГ в Минске президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель определение дополнительных участков разведения на Донбассе. По итогам телефонного разговора Зеленский и Меркель выразили надежду на то, что на встрече контактной группы 12 февраля будет достигнут прогресс.
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