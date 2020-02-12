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12 февраля 2020, 18:03

Украина должна выдать паспорта более 5 тысячам детей-сирот из Крыма - Денисова

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12 февраля 2020, 18:03
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Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что во временно оккупированном Крыму осталось более 5 тысяч украинских детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Поэтому необходимо позаботиться, чтобы все они получили украинское гражданство.
Фото: страница Людмилы Денисовой в Facebook
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что во временно оккупированном Крыму осталось более 5 тысяч украинских детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Поэтому необходимо позаботиться, чтобы все они получили украинское гражданство.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание Укринформ.

"У нас есть дети-сироты (на территории ТОТ АР Крым - ред.) и дети, которые лишены родительской опеки. У них нет никого, чтобы их за руку привезли сюда, чтобы они получили паспорт гражданина Украины", - отметила Денисова во время выездного заседания Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей, АРК и города Севастополя.

По состоянию на 1 января 2014 года таких детей было более 5 тысяч. По словам Денисовой, необходимо продумать механизмы, чтобы эти дети получили украинское гражданство.


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