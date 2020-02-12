Украина должна выдать паспорта более 5 тысячам детей-сирот из Крыма - Денисова

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что во временно оккупированном Крыму осталось более 5 тысяч украинских детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Поэтому необходимо позаботиться, чтобы все они получили украинское гражданство.

Фото: страница Людмилы Денисовой в Facebook

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что во временно оккупированном Крыму осталось более 5 тысяч украинских детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Поэтому необходимо позаботиться, чтобы все они получили украинское гражданство.