Facebook ликвидировал сеть антиукраинских аккаунтов от спецслужб РФ

С Facebook и Instagram удалили более сотни антиукраинских аккаунтов, которые вели разведслужбы России

С Facebook и Instagram удалили более сотни антиукраинских аккаунтов, которые вели разведслужбы России

Как информирует администрация Facebook, из соцсетей удалили 78 аккаунтов Facebook, а также 29 групп, 11 страниц и 4 аккаунта Instagram, которые занимались дезинформацией в отношении Украины и соседних с ней стран.



Авторы учетных записей выдавали себя за местных и пытались влиять на общественное мнение внутри страны, сообщает RegioNews.



Некоторые из них представлялись как местные журналисты и пытались наладить контакт с политиками, журналистами и другими общественными деятелями в регионе.



Администраторы страниц обычно постились контент на русском, английском и украинском языках. Они распространяли фейки о общественных деятелей Украины, действий России в Сирии, а также о якобы утечка данных из СБУ об этнической напряженности в оккупированном Крыму и о малазийский "Боинг", сбитый над Украиной в 2014 году.

Напомним, мессенджер WhatsApp прекратит работать на миллионах смартфонов по всему миру в 2020 году, поскольку завершает поддержку функционирования в старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также в гаджетах с ОС Windows Mobile