Facebook ликвидировал сеть антиукраинских аккаунтов от спецслужб РФ
Как информирует администрация Facebook, из соцсетей удалили 78 аккаунтов Facebook, а также 29 групп, 11 страниц и 4 аккаунта Instagram, которые занимались дезинформацией в отношении Украины и соседних с ней стран.
Авторы учетных записей выдавали себя за местных и пытались влиять на общественное мнение внутри страны, сообщает RegioNews.
Некоторые из них представлялись как местные журналисты и пытались наладить контакт с политиками, журналистами и другими общественными деятелями в регионе.
Администраторы страниц обычно постились контент на русском, английском и украинском языках. Они распространяли фейки о общественных деятелей Украины, действий России в Сирии, а также о якобы утечка данных из СБУ об этнической напряженности в оккупированном Крыму и о малазийский "Боинг", сбитый над Украиной в 2014 году.
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