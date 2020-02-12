Суд арестовал счета "Киевметростроя"

СБУ разоблачила механизм завладения бюджетными средствами, выделенными на строительство Сырецко-Печерской линии метрополитена на жилой массив Виноградарь

СБУ разоблачила механизм завладения бюджетными средствами, выделенными на строительство Сырецко-Печерской линии метрополитена на жилой массив Виноградарь

Должностных лиц подозревают в том, что они положили выделенные на строительство метро деньги на депозит и получали с них проценты, сообщила пресс служба СБУ.

"На банковские счета предприятий наложены аресты на более 2,4 млрд грн", - говорится в сообщении. Соответствующее решение принято для предупреждения сомнительных операций с бюджетными средствами.

Сейчас продолжается досудебное расследование по делу о возможном завладение бюджетными средствами, выделенными на строительство метрополитена, в частности из-за безосновательного размещения 1,7 млрд грн на депозитных счетах в банке. По версии следствия, заинтересованные лица получили 139 млн грн процентов по вкладу.

Напомним, вчера СБУ провела обыски в "Киевметрострое".