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12 февраля 2020, 17:53

Суд арестовал счета "Киевметростроя"

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12 февраля 2020, 17:53
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СБУ разоблачила механизм завладения бюджетными средствами, выделенными на строительство Сырецко-Печерской линии метрополитена на жилой массив Виноградарь
СБУ разоблачила механизм завладения бюджетными средствами, выделенными на строительство Сырецко-Печерской линии метрополитена на жилой массив Виноградарь

Должностных лиц подозревают в том, что они положили выделенные на строительство метро деньги на депозит и получали с них проценты, сообщила пресс служба СБУ.

"На банковские счета предприятий наложены аресты на более 2,4 млрд грн", - говорится в сообщении. Соответствующее решение принято для предупреждения сомнительных операций с бюджетными средствами.

Сейчас продолжается досудебное расследование по делу о возможном завладение бюджетными средствами, выделенными на строительство метрополитена, в частности из-за безосновательного размещения 1,7 млрд грн на депозитных счетах в банке. По версии следствия, заинтересованные лица получили 139 млн грн процентов по вкладу.

Напомним, вчера СБУ провела обыски в "Киевметрострое".


#Київметробуд
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